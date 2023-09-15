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Украина подбила с начала сентября пять российских военных кораблей в Черном море

  • 15.09.2023, 22:38
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Украина подбила с начала сентября пять российских военных кораблей в Черном море

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Украинские силовики нанесли удар морским беспилотником по российскому ракетному кораблю «Самум» в Черном море. Об этом сообщило издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины (СБУ). Информацию подтвердили источники «РБК-Украина».

По данным собеседников изданий, дрон СБУ атаковал корабль недалеко от входа в Севастопольскую бухту и нанес ему серьезные повреждения, в результате чего «Самум» потерял маневренность. Судно было эвакуировано на ремонт. Как утверждают собеседники издания, оно получило серьезные повреждения на корме и крен на правый борт.

В ходе этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец дрона «Морской малыш», способного действовать в условиях шторма и скрываться от обнаружения за высокими волнами. Во время операции высота волн достигала двух метров.

«Самум» стал уже пятым военным судном Вооруженных сил России, подбитым украинскими военными с начала сентября. Ранее в этом месяце были уничтожены два катера типа КС-701 «Тунец». В начале сентября Военно-морские силы Украины объявили о ликвидации одного из таких катеров в северо-западной части Черного моря, где оккупанты попытались осуществить высадку, но не смогли завершить операцию, что привело к гибели шести российских военнослужащих и ранению двух. 13 сентября также поступила информация от Военно-морских сил об уничтожении еще одного катера типа КС-701 «Тунец» в северо-западной части Черного моря.

Кроме того, в этот же день в результате атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе пострадали российский большой десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону». Специалисты из аналитического центра Oryx отмечают, что фотографии с места происшествия свидетельствуют о полном уничтожении корабля «Минск».

Министерство обороны Великобритании позже подтвердило, что «Минск», скорее всего, был функционально разрушен, а «Ростов-на-Дону», вероятно, получил катастрофические повреждения. Потеря «Ростова-на-Дону» лишает Черноморский флот России одной из четырех подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине.

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