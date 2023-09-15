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Для Полины Шарендо-Панасюк перестали принимать передачи

  • 15.09.2023, 22:44
Для Полины Шарендо-Панасюк перестали принимать передачи
Полина Шарендо-Панасюк

После голодовки политзаключенная нуждается в особом питании.

До политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк в гомельском СИЗО не доходят передачи от родственников. Причину этого выяснил ее муж Андрей после сегодняшнего визита адвоката к Полине.

В беседе с «Радыё Свабода» Андрей рассказал, что 1 сентября его жена получила очень странную продуктовую передачу.

«Это было 1 сентября. Передачи начинают принимать в 8:30, а уже в 9:00 ей в камеру принесли мешок яблок. Указана фамилия, которой она не знает. Яблоки побитые, будто собранные возле дороги. Мешок старый, из дерюги, в таком обычно хранят картошку. И вес — ровно 30 килограммов. Как раз столько, сколько дается на месяц для передач от родственников. От тех яблок Полина отказалась, их выбросили в мусорку. Но формально в сентябре на передачи она уже не может рассчитывать, так как лимит исчерпан», — рассказал подробности Андрей Шарендо.

Он считает, что эта передача — специальная операция, чтобы лишить Полину продуктовых передач, необходимых ей после длительной голодовки.

По мнению Андрея Шарендо, таким образом его жену пытаются психологически сломать перед будущим судом: ее будут судить по обвинению в злостном неповиновении администрации колонии.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Полину приговорили к двум годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

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