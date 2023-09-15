Байден встретится с Зеленским в Белом доме

Байден встретится с Зеленским в Белом доме1
- 15.09.2023, 23:31
Встреча глав государств запланирована на следующей неделе.
Президент США Джо Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом объявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в ходе брифинга.
Встреча глав государств запланирована на следующей неделе. Перед этим Владимир Зеленский примет участие в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Президент Украины примет участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках недели высокого уровня, которая проходит с 19 по 25 сентября. О встрече Зеленского и Байдена стало известно еще 14 сентября, однако тогда не было никаких подробностей о месте проведения — Нью-Йорк или Вашингтон.
Это уже четвертая личная встреча двух президентов с начала российского вторжения в Украину. Последний раз они встречались в июле в Вильнюсе во время саммита НАТО. В декабре 2022 года, Владимир Зеленский впервые с начала российского вторжения покинул территорию Украины, чтобы посетить Соединенные Штаты. Также лидеры встречались на саммите G7 в Японии.