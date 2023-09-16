Минчанин на Зыбицкой избил друга детства так, что тот умер в больнице 16.09.2023, 1:04

Какой приговор вынес суд.

В феврале этого года 19-летний минчанин подрался с другом детства на улице Зыбицкой. Душил его, а когда тот потерял сознание — бросил на тротуар. Пострадавший получил травму головы и спустя два месяца умер в больнице. О приговоре суда по этому делу, сообщили в столичной прокуратуре.

Парень отдыхал с компанией в одном из баров на Зыбицкой. На улице между ним и другом детства началась перепалка, после — драка. Минчанин бил своего приятеля по голове, туловищу, рукам и ногам, нанес не менее восьми ударов.

«Далее обвиняемый обхватил потерпевшего руками за шею, применил удушающий прием и удерживал в таком положении, пока тот не потерял сознание. Осознавая критичность ситуации, минчанин резко отпустил руки и бросил потерпевшего на тротуарную плитку — он упал и ударился головой и туловищем», — рассказали в прокуратуре.

Потерпевший был доставлен в больницу. Два месяца врачи боролись за его жизнь, но в апреле молодой человек скончался, так и не придя в сознание.

Суд Центрального района признал 19-летнего минчанина виновным по ч.3 ст. 147 УК (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть). Его приговорили к шести с половиной годам колонии.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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