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Суд в Киеве арестовал нардепа Шуфрича до 13 ноября

  • 16.09.2023, 2:14
Суд в Киеве арестовал нардепа Шуфрича до 13 ноября
Нестор Шуфрич

Без права выйти под залог.

Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог народного депутата от ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», члена депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Нестора Шуфрича. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

«Взять подозреваемого Шуфрича под стражу в зале суда», – объявил судья.

Политик будет находиться под арестом до 13 ноября.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Об этом просила сторона обвинения, поскольку материалы производства содержат государственную тайну.

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