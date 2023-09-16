Суд в Киеве арестовал нардепа Шуфрича до 13 ноября 16.09.2023, 2:14

Нестор Шуфрич

Без права выйти под залог.

Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог народного депутата от ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», члена депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Нестора Шуфрича. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

«Взять подозреваемого Шуфрича под стражу в зале суда», – объявил судья.

Политик будет находиться под арестом до 13 ноября.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Об этом просила сторона обвинения, поскольку материалы производства содержат государственную тайну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».