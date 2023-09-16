Суд в Киеве арестовал нардепа Шуфрича до 13 ноября
- 16.09.2023, 2:14
Без права выйти под залог.
Печерский райсуд Киева арестовал без права на залог народного депутата от ныне запрещенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», члена депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Нестора Шуфрича. Об этом сообщило агентство «Укринформ».
«Взять подозреваемого Шуфрича под стражу в зале суда», – объявил судья.
Политик будет находиться под арестом до 13 ноября.
Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Об этом просила сторона обвинения, поскольку материалы производства содержат государственную тайну.