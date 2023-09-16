Северная Македония объявила о высылке трех дипломатов РФ и священника РПЦ
- 16.09.2023, 4:59
Дипломатов обвинили в нарушении дипломатического кодекса.
Северная Македония недавно объявила персонами нон грата трех российских дипломатов. Их обвинили в нарушении дипломатического кодекса из-за своей подозрительной деятельности.
Об этом сообщает издание Almakos.
Издание пишет, что речь идет о политических советниках И. Хропьячкове и А. Рождественском, а также атташе С. Попове. Попов. Страна обвинила их в неправомерных дипломатических действиях.
«По информации, полученной компетентными органами, эти лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, и в ближайшие пять дней им придется покинуть территорию Республики Северная Македония», - говорится в материале.
Также издание сообщает, что другие специализированные органы безопасности выдворили священника Русской Православной Церкви В. Змея.
«Дипломатическая война, которую Россия пытается распространить на Северную Македонию, особенно усилилась после вступления Северной Македонии в НАТО. Между тем, Северная Македония пристально защищает свой суверенитет от поведения и агрессии России в стране», - пишет Almakos.