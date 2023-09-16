закрыть
16 сентября 2023, суббота, 9:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Партизаны в Геническе взорвали два грузовика с оккупантами

1
  • 16.09.2023, 8:25
  • 3,444
Партизаны в Геническе взорвали два грузовика с оккупантами

Успешная акция стала возможной благодаря агенту среди военных РФ.

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины «Атеш» провело диверсию в Геническе. В частности, партизаны взорвали два грузовика с российскими оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба движения. Так, группа захватчиков была уничтожена в 07:45 в пятницу, 15 сентября.

Отмечается, что агент из состава России знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город возле заброшенных промышленных сооружений.

И спрятал для них 10 килограммовый «подарок», а когда оккупанты вместе с техникой спешили уехать из локации, взрывчатка была активирована. Причем взрыв произошел между двумя грузовиками, в результате чего открылась даже дверь.

«Результат: уничтожены 2 грузовика с личным составом. Агент успешно покинул Геническ», – резюмировали партизаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох