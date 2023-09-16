Партизаны в Геническе взорвали два грузовика с оккупантами 1 16.09.2023, 8:25

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Успешная акция стала возможной благодаря агенту среди военных РФ.

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины «Атеш» провело диверсию в Геническе. В частности, партизаны взорвали два грузовика с российскими оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба движения. Так, группа захватчиков была уничтожена в 07:45 в пятницу, 15 сентября.

Отмечается, что агент из состава России знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город возле заброшенных промышленных сооружений.

И спрятал для них 10 килограммовый «подарок», а когда оккупанты вместе с техникой спешили уехать из локации, взрывчатка была активирована. Причем взрыв произошел между двумя грузовиками, в результате чего открылась даже дверь.

«Результат: уничтожены 2 грузовика с личным составом. Агент успешно покинул Геническ», – резюмировали партизаны.

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