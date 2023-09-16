Данилов: Тяжелые танки Abrams в ближайшие дни прибудут в Украину 16.09.2023, 8:26

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США сдержали обещание.

Соединенные Штаты планируют в ближайшее время передать Украине более десяти танков Abrams.

Экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает «Українськое Радіо». По его словам, экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение.

Более 10 танков Abrams, которые обещали для ВСУ Соединенные Штаты, вскоре прибудут в Украину.

«Что касается поставки Abrams, - тяжелейших танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры - США - в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну», - заявил Данилов.

Отмечается, что танков будет больше, чем сообщалось ранее. Украинские военные уже учатся ими руководить.

«Их будет более десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием», - отметил секретарь СНБО.

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