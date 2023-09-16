Кома и «Новичок»: Невзоров указал на подозрительные симптомы болезни Кадырова 16.09.2023, 8:32

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Прослеживается хорошо знакомый почерк.

Известный журналист Александр Невзоров отметил, что озвученные в медиа симптомы болезни лидера Чечни Рамзана Кадырова подозрительно напоминают те, которые были у Навального и семьи Скрипалей. В обоих случаях против жертв режима Путина применили препарат «Новичок».

Об этом он заявил в пятницу, 15 сентября, в своем видеоблоге на YouTube.

«Кадыров. Кома. «Новичок». Путин его убил? Симптомы как у Навального. За что? И кто следующий?», — задается вопросом Невзоров.

По его словам, отравление Кадырова только на первый взгляд может казаться алогичным поступком.

«Даже любимцы становятся впоследствии носителями абсолютно лишних секретов. Путин как настоящий «северный кореец» всегда без колебаний сожрет самую верную собаку... С кадыровской болезнью все очень туманно», — заметил Невзоров.

При этом публицист отметил, что вся диктатура Рамзана Кадырова выстроена на культе личности, и быстро создать «новую столь же сильную диктатуру, декларирующую свою верность Путину, будет не так просто».

«Что бы на самом деле не произошло с Кадыровым, репутация Путина не позволяет не заподозрить его... В любом случае осадок даже у верных «кадыровцев» останется», — считает известный журналист.

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