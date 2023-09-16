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Как «Минск» и «Ростов» пошли следом за «Москвой»: детали уникальной операции

  • 16.09.2023, 9:09
Как «Минск» и «Ростов» пошли следом за «Москвой»: детали уникальной операции

Украинский спецназ раскрыл подробности атаки на корабли РФ в Севастополе.

Бойцы Сил спецопераций Украины помогли совершить атаку на оккупированный Севастополь, где были уничтожены два российских корабля. Украинские спецназовцы раскрыли детали уникальной операции.

Об этом сообщает пресс-служба ССО Украины.

В ССО отметили, что получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля «Минск» и дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону». Они базировались на судоремонтном заводе в Севастополе.

Для идентификации целей, наведения и корректировки огня привлекли операторов ССО. На лодках группа подошла к безопасному месту и благодаря подводным средствам добралась до берега.

Продвинувшись к указанному месту, воины с помощью разведочных средств идентифицировали цель и навели огонь, а позже скорректировали его и подтвердили уничтожение целей.

«Указанный материал публикуется через некоторое время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что уже нет нигде безопасного места для них», - говорят в Силах спецопераций.

Атака на Севастополь

Напомним, 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону» и десантный корабль «Минск».

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация и намекнул на ракеты Storm Shadow и Scalp. Британское издание Sky News также заявляет, что ВСУ ударили по Севастополю дальнобойными ракетами британского производства.

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