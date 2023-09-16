«Зарабатываю в четыре раза больше мужа, и нам хорошо» 16.09.2023, 9:18

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Белорусская айтишница рассказала, как не делит семейный бюджет на «твое-мое».

Гейм-дизайнер Марина (имя изменено) живет в Минске и имеет доход около 2000 долларов, а ее муж, работающий не в IT — всего 500. Как пара с этим живет, женщина рассказала devby.io.

Половину моей зарплаты откладываем, муж платит за обязательные расходы

У нас своя квартира, поэтому больших затрат у нас нет. Из основного: муж из зарплаты оплачивает коммуналку, телефоны, интернет и другие обязательные расходы. Зарплаты у нас в разное время: в начале месяца я с ним делюсь, во второй половине месяца — он со мной.

Я со своей откладываю около 1000 долларов. Эти деньги идут на путешествия, крупные расходы и форс-мажорные ситуации. В загашнике всегда должно оставаться хотя бы 5000 долларов, просто для спокойствия.

Еще у меня есть вторая валютная карта — с излишком в районе 300 долларов. Перебрасываем друг к другу на карту при необходимости. У нас к телефону привязаны и карты друг друга. Можно оплатить продукты с любой, где денег больше остается.

Не отчитываемся друг перед другом. Лояльно относимся к расходам в стиле «хочу купить эту ерунду, но это буквально ерунда, она меня просто порадует».

Таблицы учета затрат мы не ведем. Помогает внутренняя тула в банкинге (можно посмотреть, сколько потратил в месяц и по каким категориям).

Психологический (дис)комфорт

Мы вместе уже 5 лет. Изначально мой муж зарабатывал больше. Я же подрабатывала низкоквалифицированным трудом и искала себя. На тот момент зарабатывала 600 рублей в месяц, он — примерно 1100.

Когда я определилась с направлением развития и много училась, он взял на себя большую часть расходов. Я помогаю маме, хожу к косметологу и занимаюсь спортом с личным тренером. Муж к личному тренеру, например, ни за что не пойдет: у него какие-то психологические весы в стиле «я на такое пока не зарабатываю».

Не покупаем, в чем нет нужды: одежды мало, на декоративную косметику не трачусь, машину постоянно не гоняем. Не курим, практически не выпиваем, постоянно по ресторанам не ходим. Путешествия у нас тоже довольно бюджетные, без все включено и дорогих отелей. Мы не скряги, просто нам этого достаточно для комфортной жизни.

Деление на «твое/мое» — история вообще не про нас. Мне не жалко, что на данный момент денег с моей зарплаты мы тратим больше, чем с его. Плюс муж очень заботливый, и чувство справедливости у него развито не меньше, а то и больше, чем у меня.

Мы с юмором смотрим на текущее положение дел. Вспоминаем интернетные смехотульки в стиле: «Как так получается что твоя жена обеспечивает семью, и тебя это устраивает? Ты же мужчина, добытчик! — Ну вот я и добыл такую замечательную женщину и живу счастливо».

Муж сейчас много учится и старается для того, чтобы сменить сферу деятельности (да-да, еще один, кто хочет войти в айти). Я убеждена, что с его мозгами и человеческими качествами он далеко пойдет.

Отличное взаимопонимание в семье

Мы сразу удачно друг другу подошли. По привычному уровню жизни, чувству юмора и даже в бытовом плане у нас примерно одинаковое представление о бардаке и порядке.

Мы всегда разговариваем друг с другом обо всем на свете. Что чувствуем, что нас беспокоит или радует. Из-за этого мы не делаем выводы друг за друга, конфликтов у нас тоже нет.

Опережая недоумение: я или он можем обидеться высказыванию или неприятной ситуации. Но мы сразу друг дружке все выкладываем и прикидываем варианты в стиле «Понял, больше так делать не буду» или «не понимаю, объясни подробнее, почему не понравилось. Давай придумаем, как из этого выйти».

Быт

Бытовые дела делим как придется, исходя из того, кто к чему больше склонен и насколько у нас остается сил. Например, завтрак больше на муже — он легче встает, а я по утрам размазня и предпочитаю поваляться столько, сколько это вообще возможно. Зато ужин чаще на мне. Когда половинка ковыляет с работы и направляется сразу в душ, в моих интересах скоренько придумать, чем мы сможем поживиться. Немного облегчить его период ассимиляции к домашнему спокойствию.

Стирка, уборка, поход по магазинам и прочее — ситуативно. Я работаю из дома и не трачу время на переезды. Мне проще запустить стиралку или пропылесосить в качестве разминки. Иногда я ленюсь или сильно выматываюсь на работе. Никакие силы небесные не заставят меня еще и стоять у плиты или что-то делать по дому.

Когда мы оба сильно уставшие, тогда на помощь приходят: доставка, шаурма по дороге домой, клининг, и пусть весь мир подождет, в том числе пыль по углам, полная корзина несвежего белья и несколько тарелок в мойке.

Мы обсуждали появление детей и сошлись, что будем делить воспитание как и быт. Я не готова тянуть все сама. Меня заверили в полной поддержке и совместном декрете с родительскими каникулами.

К моменту пополнения в семье у нас будет максимально набита кубышка. Найм няни или ночевка в тишине отеля не будут финансовыми стрессами. Надеюсь, что к тому моменту муж также сможет работать удаленно и подхватить домашние дела в любой момент.

Релокация

Мы думали об этом, но на данный момент решили повременить. Для этого у нас есть несколько нюансов:

Переезд и снятие жилья — огромная статья расходов. Моя компания индексирует мне зп, однако заработок мужа просядет. Не хотим переезжать в страну с уровнем жизни примерно как в Беларуси. Поэтому Грузия и Черногория уже не подходят. Для остальных же наш достаток пока недостаточен.

Нет ярких красных флагов, с которыми было бы невыносимо жить. Несмотря на ситуацию в регионе. Если родной уровень тревожности не зашкаливает, плюсы все-таки перевешивают минусы.

Когда нас накрывает, мы просто проговариваем вслух основное, что делаем нас счастливыми. И многие из этих пунктов все-таки связаны с Беларусью.

Я знаю: мой муж умный и трудолюбивый. Он быстро догонит и перегонит меня по уровню дохода.

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