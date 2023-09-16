День сурка на бронепоезде Сергей Романов, planeta.press

16.09.2023, 9:39

2,280

Только где снаряды, Ким?

Штатные пропагандоны следили за каждым шагом. Вот паровоз барина пересекает российско-корейскую границу, вот жмет потные путинские ладошки, а тут усаживается на стул… Это же какой уровень отчаяния нужен, чтобы встретить товарища Кима во Владивостоке. Не зря же Путин признавался, что у него джетлаг. По России вообще рассекать сейчас небезопасно. И тоже сел на бронепоезд. А до этого в России погостила вице-президент экзотического Лаоса, которая стала единственным зарубежным гостем Восточного экономического форума.

А тут равный по «президентскому» статусу приехал. Кормят пухленького диктатора неплохо. Пока в его родной стране голод. Антрекот, осетрина, щербет. Не еда – поэзия! У Си такая же комплекция, но таким не угощали.

Даром, что не крутили цитаты товарища Кима по российскому ТВ. Но тот больше напоминает западного хипстера, чем автократа породы чучхе.

Пылинки с Кима сдувают, стульчик вытирают. Пока слуги, но никто бы не удивился, если бы этим занимался лично Владимир Владимирович. Как раз тот случай, когда Сталина на него нет! Во времена «отца народов» корейские лидеры ездили в Страну Советов на поклон, а не для укрепления своего диктаторского «эго». И как же все поменялось! Теперь Путину больше нужен Ким, чем Киму – Путин.

Масла в огонь подливает переводчик Кима, который постарался рассказать о «кипучей действительности России». Это подразумевают северокорейские новостные агентства, а на беспристрастном видео прозвучало нецензурное русское прилагательное в рифму. Что-то вроде «отчаянная, чертова». День вообще прошел в фарватере нецензурных оговорок. Песков понес очередную пургу (по лексикону Владимира Владимировича же) и назвал Россию «…едерацией».

Но Путин, имя которого склоняют на все лады и позы, ответное предложение принял. Заявил, что поедет в Северную Корею «с удовольствием». Деваться-то некуда. Тут уже по союзникам по ОДКБ даже не покатаешься. Вон Армения Римский статут ратифицировала. Повяжут и посодют. А когда Бразилия из него выйдет – и выйдет ли – сия тайна велика есть.

Но вот день праздника и закончился. Проводим дорого гостя, соберем совбез. Унылое продолжение дня сурка диктатора. Там дальше беседы с уже опостылевшим Лукашенко, от лебезений которого никакого возбуждения.

Да и Путин на переговорах с Кимом сам принял такую позу, как Лукашенко, который рассказывал, откуда готовилось нападение на Беларусь в приснопамятных мемах.

Путин и вовсе пообещал Киму превратить Северную Корею в космическую державу. Но тут не до смеха. Обычно у нас без буквы «С» во втором слоге. И об Луну аппараты расшибаем. Не зря же на Восточном тискались. Еще спутники строить поможем. Только где снаряды, Ким? Не все же Пригожину с Шойгу требовать. Тем паче, он, по объективным причинам, кричать уже не может.

А Путин повеселел со вселившейся надеждой. Не факт, что поможет, но хоть донельзя унылый День диктаторского сурка разбавит.

Сергей Романов, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».