«Кадыров уже несколько дней в коме, московские врачи бессильны что-либо сделать» 16.09.2023, 9:55

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Появились новые детали тяжелого состояния главы Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. На самолете его доставляли в Москву, но там врачи ничем не смогли помочь, после чего Кадырова вновь вернули в Чечню. Сейчас его планируют перевести на лечение за границу, скорее всего, в ОАЭ.

Об этом сообщают источники obozrevatel.com в чеченской диаспоре. По их словам, после того, как московские врачи оказались не способны вывести из комы Кадырова, его лечение решили доверить зарубежным медикам.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию о тяжелом состоянии Кадырова. По его словам, у головы Чечни обострились болезни, которыми он болел давно. Речь идет не о ранениях; другие данные нуждаются в уточнении.

Ранее информацию о коме Кадырова распространили оппозиционные чеченские каналы, не предоставив каких-либо подтверждений.

При этом слухи о том, что глава Чечни тяжело болен, ходят уже несколько месяцев. Еще в марте 2023 года немецкая газета Bild, ссылаясь на бывшего вице-премьера Чечни Ахмада Закаева, ныне проживающего в изгнании, написала, что у Кадырова серьезная болезнь почек и он привез в Чечню врача из ОАЭ, поскольку не доверяет московским медикам.

В сети также обращали внимание на резкие изменения во внешности Кадырова, в частности на сильный отек лица и медицинский прибор на пальце.

Косвенно его недуг подтвердил один из сыновей Кадырова, разместивший эмоциональное видео о том, как тяжело терять отца.

Сам Кадыров неоднократно пытался опровергнуть слухи о своей болезни, при этом заявив, что «долго жить все равно не хочет».

В мае 2023 года начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что у главы Чечни проблемы со здоровьем. Он рассказал, что Кадыров страдает от наркозависимости, хотя поначалу употреблял наркотики как допинг.

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