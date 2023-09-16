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Женщина-кошка 2: в Витебске девушка устроила фотосессию на капоте легковушки

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  • 16.09.2023, 10:27
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Женщина-кошка 2: в Витебске девушка устроила фотосессию на капоте легковушки

Владелица авто утром нашла вмятины.

Жительница Витебска оставила на ночь свой автомобиль во дворе, а наутро обнаружила вмятины на капоте. Женщина посмотрела запись с установленной у подъезда камеры видеонаблюдения и выяснила, кто и как повредил ее авто, сообщает «ЧП Витебск».

Выяснилось, что пока владелица легковушки спала, к ее иномарке подошли две девушки. Одна взбиралась на капот, занимала эффектные позы, а другая ее фотографировала.

«Может кто-то знает этих барышней, будем рады любой информации, уехали на такси, номера не видно», — попросила хозяйка авто подписчиков паблика «ЧП Витебск» помочь опознать фотомодель.

Напомним, аналогичный случай произошел на днях в Минске. Девушка в кошачьей маске ради эффектного фото села на капот 75-летнего ретрокара DeSoto и оставила внушительную вмятину. Хозяин машины принялся за поиски героини фотосессии, вскоре она сама вышла на связь.

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