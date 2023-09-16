Комбат ВСУ об освобождении Андреевки: Мы просто беспощадно уничтожили 72-ю бригаду РФ 3 16.09.2023, 10:34

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Украинский командир раскрыл подробности разгрома противника под Бахмутом.

Во время освобождения Андреевки в Донецкой области Вооруженные силы полностью уничтожили 72-ю бригаду Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

«Бой в самом населенном пункте длился двое суток, но перед этим были посадки. Много посадок, от которых почти ничего не осталось, собственно, как теперь и от самого населенного пункта, который враг в агонии кроет всем, что имеет. Каждый метр отвоеванной украинской земли, которая дается чрезвычайными усилиями в первую очередь наших штурмовиков, которые идут вперед, несмотря на непрерывную арту, авиацию и дроны врага», - отметил Кухарчук.

Он подчеркнул, что главная цель войн - не занятые территории, что, «безусловно, радует душу, наблюдая изменение обстановки на дипстейте», а уничтожение личного состава противника.

«И именно в этом контексте мы просто беспощадно уничтожили 72-ю бригаду из России. В ходе маневра и окружения противника ликвидированы три командира батальонов, начальник разведки бригады, куча командиров рот, офицерский и солдатский состава, уничтожено огромное количество ВВТ врага», - рассказал Кухарчук.

Он добавил, что в ходе непосредственных боев в самом населенном пункте второй штурмовой батальон потерял четырех бойцов, имена которых навсегда будут отчеканены в учебниках истории Украины.

«Хочу поблагодарить бойцов и командование 1-го штурмового, 1-го механизированного, 2-го механизированного, роту разведки, бригадную артиллерию, ребят из ДПСУ и командира 3ОШБр за слаженную работу и взаимодействие. Но особенно благодарю своих штурмовиков! Вы лучшие в мире! Горжусь и имею честь быть вместе с вами в одном подразделении!» - говорится в сообщении.

«Отдельно хочу вспомнить «Ахмат», который дал по тапкам еще за несколько дней до нашего мероприятия и так называемой ЧВК «Эспаньола», представители которой писали много всякой дичи в интернете вроде того, что хотят встретиться в боях с 3ОШБр, но которые, в том числе по словам пленных, никогда не принимали участия в прямых столкновениях и всегда избегали боев», - отметил украинский комбат.

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