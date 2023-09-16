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За что ГАИ дает штрафы в 111 рублей во время осенних рейдов?

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  • 16.09.2023, 10:43
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За что ГАИ дает штрафы в 111 рублей во время осенних рейдов?

Их получили уже 23 тысячи белорусов.

ГАИ Беларуси объявила по всей стране рейды. Под особым контролем будут пешеходы, велосипедисты, и те, кто передвигается на средствах персональной мобильности, сообщает «Телеграф».

В Госавтоинспекции Минска говорят, что в предстоящие дни на аварийность, безопасность участников дорожного движения, окажет влияние осенняя погода (стало раньше темнеть). Поэтому, для предотвращений ДТП, профилактики травматизма детей, пешеходов, велосипедистов, и тех, кто передвигается на средствах персональной мобильности, с 15 по 24 сентября ГАИ проведет профилактические мероприятия.

На контроле будут аварийно-опасные участки дорог Минска, а также нерегулируемые пешеходные переходы.

В эти же дни ГАИ усилит контроль и в Минской области. Здесь инспектора тоже проведут профилактику безопасности уязвимых участников дорожного движения (это пешеходы, велосипедисты, возчики гужевого транспорта).

Кроме сотрудников милиции, привлекут дружинников и людей из других общественных формирований. Особый контроль будет там, где много пешеходов: остановки, нерегулируемые пешеходные переходы, пешеходные зоны возле магазинов и т.д.

Также под наблюдением будут улицы, участки дорог, где есть высокий риск наездов на пешеходов, особенно в «часы пик» и темное время суток.

Всего в области случилось 99 ДТП с участием пешеходов, из них 33 произошло по вине самих пешеходов. К ответственности привлекли 23 473 уязвимых участников дорожного движения, 5 тыс. в состоянии алкогольного опьянения, не обозначенные фликерами — 9 136.

ГАИ Гомельской области с 15 по 17 сентября проведет отработку трассы М10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин». Наряды ДПС будут выставлены там, где повышена вероятность совершения ДТП. Инспектора будут вести гласный, негласный и смешанный контроль, в том числе с использованием автомобилей без спецокраски.

Особое внимание уделят нарушениям, которые влекут ДТП с тяжелыми последствиями. Это: управление транспортом пьяными и бесправниками, нарушения установленных скоростных режимов, правил обгона, перевозки пассажиров, в первую очередь детей, и др.

ГАИ Могилева с 15 по 24 сентября тоже уделит повышенное внимание безопасности уязвимых участников дорожного движения. Обратят внимание: есть ли у пешеходов, в темное время суток, фликеры. Там напомнили, что за нарушение этого требования грозит штраф в размере от 1 базовой величины (37 рублей) до 3 базовых (111 рублей).

В Витебской области тоже, для предупреждения травматизма уязвимых участников дорожного движения, с 15 по 24 сентября ГАИ проведет «комплекс профмероприятий», чтобы в очередной раз обратить внимание пешеходов, велосипедистов на необходимость соблюдать ПДД, а также обязательного использования световозвращающих элементов. На дорогах пройдут рейдовые мероприятия.

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