Эксперт: На Запорожской АЭС произошла утечка радиации 16.09.2023, 10:49

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Оккупанты создали аварийную ситуацию.

Российские оккупанты создали аварийную ситуацию на Запорожской АЭС. Вероятно, из-за халатности и непрофессиональных действий россиян на объекте недавно полностью вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока № 6, пытаясь исправить ситуацию, оккупанты допустили попадание радиоактивного теплоносителя во внешнюю среду.

Несмотря на то, что представители «Росатома» на ЗАЭС продолжают грубо нарушать радиационную и ядерную безопасность станции и не выполняют технологический регламент и аварийные инструкции, находящиеся на объекте инспекторы МАГАТЭ никак на это не реагируют, фактически, покрывая оккупантов, которые изо всех сил приближают ядерную катастрофу. Об этом заявил эксперт энергетического рынка Виктор Куртев, задействованный в антикризисном плане по Запорожской АЭС.

Куртева привлекли к антикризисному плану по Запорожской АЭС еще в июле 2022 года. Он неоднократно коммуницировал с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, принимал участие в многочисленных совещаниях по ситуации на ЗАЭС и задействован в разработке мер реагирования на все виды угроз, вытекающих из оккупации россиянами этой АЭС.

Такое «погружение» в ситуацию помогло Куртеву установить контакты с украинскими специалистами на оккупированной Россией атомной электростанции на Запорожье. Они и рассказали эксперту о недавней аварийной ситуации, созданной оккупантами.

«По имеющейся у меня информации, недавно полностью вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока № 6 – установка СВО-5 (спецводоочистка). Вероятная причина – небрежность и непрофессиональные действия российского «начальника смены» химического цеха, пропустившего момент насыщения фильтров СВО-5/2. Это привело к попаданию радиоактивной борированной воды в машинный зал энергоблока №6», – рассказал Куртев.

По его словам, когда жидкость попала в конденсатно-питательный тракт, имеющийся в ней раствор борной кислоты вступил в химическое взаимодействие с металлом трубопроводов и оборудованием второго контура, сделанным из нелегированной стали марки «Ст20».

«Чтобы исправить ситуацию сейчас теплоноситель второго контура пытаются отмыть путем водообмена. То есть, радиоактивную борированную воду разбавляют химически очищенной водой. Смесь сливается в сливной циркуляционный водовод и охлаждающий пруд. Это нарушает все санитарные нормы и правила, установленные для эксплуатации атомных станций, ведь радиоактивный теплоноситель попадает во внешнюю среду», – очертил ситуацию Куртев.

В то же время по «требованию Москвы» российские «специалисты», контролирующие оккупированную украинскую АЭС, отказываются переводить энергоблок №6 в состояние холодного останова, а энергоблок №4 в состояние горячего. Следовательно, констатирует эксперт, Россия, похоже, не собирается отказываться от шантажа Украины и мира ядерной катастрофой.

«Реакция России в виде бездействия дает основания говорить о создании основы для шантажа Украины и мира будущей ядерной катастрофой. Поэтому это подтверждает мнение о том, что в ГК «Росатом» принято решение использовать энергоблок №6, где имеется протекание из первого контура во второй, для реализации цепного сценария нарушения всех барьеров безопасности, что предполагает переохлаждение и повреждение реактора, а также гильотинное разрушение трубок парогенераторов, что вызовет максимальный эффект «домино», – прогнозирует Куртев.

При этом, убежден эксперт, россияне постараются достичь максимального информационного эффекта, чтобы сдерживать действия украинской армии на южном направлении, апеллируя к МАГАТЭ по «угрозе ядерной катастрофы». Аналогичные аргументы будут использоваться для объяснения присутствия российских «специалистов» и их кураторов – якобы для ликвидации возможной катастрофы.

«Несмотря на вопиющие нарушения безопасности, в частности потерю целостности первого и второго контуров и попадание радиоактивного носителя во внешнюю среду, продолжается грубое нарушение радиационной и ядерной безопасности ЗАЭС. Технологический регламент и аварийные инструкции не выполняются. Информация о реальном положении дел не доводится ни Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), ни НАЭК «Энергоатом», ни МАГАТЭ», – констатировал Куртев.

В то же время он указал на полное бездействие тех инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС.

«Удивляет отсутствие реакции на такие действия инспекторов МАГАТЭ, которые вроде «очарованы» россиянами и не видят и не понимают масштабов нарушений. Вместо этого они рыбачат в пруду охладители (в который, собственно, сливается радиоактивная вода) в компании Юрия Черничука – коллаборанта, которого оккупационная власть назначила «генеральным директором Запорожской АЭС». То есть, инспекторов МАГАТЭ в прямом смысле используют как информационный «дымовой занавес» для сокрытия нарушений и создания «алиби» для россиян», – отметил Куртев.

Эксперт призвал международное сообщество принять меры для предотвращения катастрофы.

«Надеюсь, что эта информация будет способствовать усилению давления со стороны международного сообщества на Россию с целью недопущения худшего сценария. Иначе на скамье подсудимых в Гааге будут сидеть не только россияне», – отметил Куртев.

Напомним, месяц назад в Главном управлении разведки оценили вероятность теракта на ЗАЭС. В военной разведке тогда заявляли, что сообщения о якобы подготовке Кремлем взрывов на Запорожской и Курской атомных электростанциях, которые 16 августа разлетелись в сети, были попыткой России посеять панику среди украинцев. Реальной угрозы российских провокаций на ЗАЭС, заявляли в ГУР, нет, в случае роста угрозы компетентные органы непременно сообщат об этом украинцам.

В то же время тревожные известия о возможных последствиях деятельности некомпетентных представителей «Росатома» на украинской АЭС поступают из временно оккупированного Энергодара, где находится станция, регулярно.

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