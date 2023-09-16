Последнее прибежище Путина Вадим Зайдман, kasparov.ru

16.09.2023, 10:56

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В России ухватились за апробированный столетиями метод.

Общественность оживленно обсуждает антисемитские «высеры» Путина. Те, кто до сих пор считал, что антисемитизм — это был единственный порок, не свойственный этому государственному серийному убийце и террористу, выглядят разочарованными. — Неужели он все-таки антисемит?

Попробуем разобраться.

Да, с самого начала прихода Путина на галеры о нем сложилось мнение, что он не антисемит. Что для России, в которой антисемитизм практически всегда — и во времена царизма, и в советское время — был частью государственной политики, и трудно сказать, кто из российских царей и вождей не был антисемитом, выглядит, конечно, нонсенсом.

Но да, казалось, что Путин не был заражен бациллой антисемитизма. И не только потому, что у него в друзьях были евреи — причем некоторые, что важно, были друзьями детства. В конце концов, у каждого, как известно, даже самого зоологического антисемита, есть в друзьях хотя бы один еврей. Зачастую — в лучших друзьях. И это правило практически не знает исключений. А если исключение и случается, то оно только подтверждает правило.

Главное, из чего можно было сделать вывод, что Путин не антисемит — это то, что впервые, пожалуй, за всю историю Российской империи, антисемитизма не стало в государственной политике, и еврейская жизнь расцвела в России, как никогда прежде.

Иосиф Кобзон ровно 10 лет назад, в разгар скандала с Ульяной Скойбедой («Порою жалеешь, что из предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абажуров. Меньше бы было проблем», «Почему русскому языку нас учит гражданка Израиля Дина Рубина?»), комментируя этот скандал, принялся уговаривать российских евреев перестать ругать Путина, чтобы не злить попусту русский народ. С его точки зрения, надо было быть абсолютно бессовестными и неблагодарными людьми, чтобы выражать недовольство в то время, когда в России происходит ренессанс еврейской жизни: «...сегодня евреи в России живут в эпоху ренессанса... Такого отношения к евреям и такой духовной жизни еврейства не было. Не было такого количества синагог, таких мероприятий... И мы должны благодарить ситуацию, народ России за такое отношение к себе... Евреи должны сказать спасибо и стране, и системе за то, что сегодня они ходят в хедер. Что они сегодня поют еврейские песни, что они сегодня спокойно просто ходят. Уже исчезли из нашего лексикона обидные слова, которыми когда-то называли евреев».

Свое отношение к этому выражению лакейской благодарности ливрейного еврея за то, что евреям в России стало позволено быть евреями, вообще — жить позволено, я высказал тогда же в этой статье. Но в описании самого «еврейского ренессанса» в России Иосиф Давыдович был довольно точен: действительно, еврейская жизнь в России била ключом.

Тем не менее, еще за полгода до этого и за 11 лет до нынешних антисемитских откровений! — осенью 2012-го, вскоре после вынесения приговора участницам Pussy Riot, Путин сказал Ангеле Меркель, приехавшей в Москву и попытавшейся заступиться за юных узниц, что «пуси» устроили антисемитскую акцию-провокацию, повесили в супермаркете чучело еврея: «Вот госпожа федеральный канцлер упомянула о девушках, которые в тюрьме находятся за выступление в церкви. А знает ли она, что до этого одна из них повесила чучело еврея и сказала, что от таких людей нужно избавить Москву?.. Мы не можем с вами поддерживать людей, которые занимают антисемитские позиции».

Антисемит Путин или нет — вопрос открытый — но именно история с «пусями» как нельзя более наглядно свидетельствует о том, что он не побрезгует разыграть антисемитскую карту в любой момент, когда это ему нужно для достижения каких-то целей.

Понимал Путин, сколь болезненным для канцлера Германии является вопрос антисемитизма, верно рассчитав, что после подобного обвинения фрау Меркель не будет углубляться в существо дела и на чем-то настаивать. Можно не сомневаться — если бы в это время Москву посетил Барак Обама, Путин сказал бы ему, что «пуси» повесили чучело афроамериканца.

Известно: если много раз повторять вслух или про себя «сладко-сладко-сладко» — сладко от этого во рту не станет. А вот если раз за разом разыгрывать антисемитскую карту, фонтанировать антисемитскими шутками — то и сам не заметишь, как превратишься в законченного антисемита. Даже если и не был им прежде.

Это излечиться от антисемитизма невозможно — ну не лечится эта болезнь, нет таких примеров! А вот заболеть антисемитизмом можно запросто! — Тем более в России, где антисемитизм исторически разлит в воздухе. Где подхватить эту заразу можно скорее, чем ковид.

В любом случае — стал уже Владимир Владимирович антисемитом или еще не вполне — можно не сомневаться, заинтересованные лица в России приняли последние его антисемитские откровения не просто к сведению, но и на вооружение.

Патриотизм, оказывается, только предпоследнее прибежище негодяя.

Последнее его прибежище — антисемитизм.

Когда Путин оказался загнанным в угол, он не придумал ничего лучшего, как прибегнуть к этому столетиями апробированному в Российской империи средству.

Маховик антисемитизма запущен первым лицом государства. При этом вопрос, был ли Путин антисемитом изначально или стал им только теперь, для судеб еще оставшегося в России еврейства — вторичен.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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