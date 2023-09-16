Российского оккупанта забили до смерти прямо у воинской части в РФ 11 16.09.2023, 11:26

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Захватчик приехал c фронта в Екатеринбург по семейным обстоятельствам.

В городе Екатеринбурге (РФ) убит 38-летний военнослужащий РФ Дмитрий Терзи, участвующий в агрессии против Украины. Домой он вернулся на похороны брата и сам лишился жизни. Об инциденте рассказали российские СМИ, передает Диалог.UA.

Военный РФ приехал в Екатеринбург хоронить брата, погибшего в ДТП. Вечером в минувшее воскресенье, 10 сентября, сестра оставила Терзи спать на скамейке возле воинской части, где он были жестоко избит группой лиц.

Оккупант поступил в больницу с тяжелейшими ранениями: сломанными ребрами, проткнувшими легкое, а также с разорванной селезенкой. Спустя два дня пострадавший скончался.

Российские правоохранители уверяют, что главный подозреваемый, который нанес самые тяжелые повреждения, уже арестован. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Что стало причиной избиения, не сообщается. Возможно это были ограбление, так как нападавшие забрали с собой сумку и документы своей жертвы.

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