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В Беларуси запретили популярную игру «Монополия»

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  • 16.09.2023, 11:33
  • 3,206
В Беларуси запретили популярную игру «Монополия»

Что с ней не так?

Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную для здоровья настольную игру «Монополия». Ее запретили ввозить и продавать в нашей стране.

Речь идет об игре для детей от 8 лет, производитель «GUANGDONG AUSINI TOYS INDUSTRY CO., LTD.» (Китай), с артикулами 339 и 2007, сообщили в ведомстве.

В Госстандарте пришли в выводу, что эти игры не соответствуют требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек»: они должны быть сконструированы и сделаны так, чтобы во время игры «не представляли опасность для жизни и здоровья детей».

Кроме того, текст в играх должен быть напечатан «контрастным цветом по отношению к фону», а высота букв должна быть не менее 2,3 мм для детей в возрасте до 10 лет и не менее 1,75 мм — для детей старше 10 лет, а фактически минимальная высота букв была 1,65 мм.

В ведомстве сообщили, что эти игры запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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