В Беларуси запретили популярную игру «Монополия»2
- 16.09.2023, 11:33
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Что с ней не так?
Госстандарт обнаружил в Беларуси опасную для здоровья настольную игру «Монополия». Ее запретили ввозить и продавать в нашей стране.
Речь идет об игре для детей от 8 лет, производитель «GUANGDONG AUSINI TOYS INDUSTRY CO., LTD.» (Китай), с артикулами 339 и 2007, сообщили в ведомстве.
В Госстандарте пришли в выводу, что эти игры не соответствуют требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек»: они должны быть сконструированы и сделаны так, чтобы во время игры «не представляли опасность для жизни и здоровья детей».
Кроме того, текст в играх должен быть напечатан «контрастным цветом по отношению к фону», а высота букв должна быть не менее 2,3 мм для детей в возрасте до 10 лет и не менее 1,75 мм — для детей старше 10 лет, а фактически минимальная высота букв была 1,65 мм.
В ведомстве сообщили, что эти игры запретили ввозить и продавать в Беларуси.