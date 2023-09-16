«Строили с большими скандалами»: сколько стоят квартиры в знаменитом доме на Каменной Горке 1 16.09.2023, 11:54

Когда-то эта высотка одной из первых встречала водителей, въезжающих в Минск.

Когда-то этот интересный дом был одной из первых высоток, встречающих водителей, которые въезжали в Минск со стороны гродненской трассы. Сейчас в округе выросли и другие новостройки, но величественная многоэтажка рядом с метро «Каменная Горка» по-прежнему привлекает к себе внимание.

Журналисты realt.by вспомнили, что это за дом и посмотрели, что в нем продается.

Этот блочно-каркасный дом начали возводить в конце улицы Притыцкого в 2008 году. Начинала строить многоэтажку, развернутую главным фасадом к выходу из метро, компания «Террастройинвест».

В рекламных буклетах новостройку с переменной этажностью (от 10 до 16) называли домом повышенной комфортности. В доме, который своей конфигурацией образует почти закрытый овальный двор — 10 подъездов. Из многих подъездов можно выйти на две стороны: во двор или к метро.

Цены для всех желающих на старте строительства (в 2008 году) достигали фантастических 1800−2000 долларов за квадратный метр. Потом стоимость снизилась до 1250 долларов.

Возведение дома сопровождалось переносом сроков и многочисленными скандалами. Когда стало понятно, что дом достроить не удастся, руководством компании «Террастройинвест» занялись правоохранительные органы, а функции заказчика передали государственному объединению «Минскстрой». Полностью дом сдали только в 2014 году, а дольщикам пришлось доплачивать за достройку своих «квадратов».

Впрочем, сегодня все перипетии уже позади. Сейчас домом управляет товарищество собственников. Из плюсов жильцы отмечают чистые подъезды, благоустроенный ухоженный двор с большим количеством зелени, огороженные детские зоны. Кстати, доступ во двор, на детскую и футбольную площадку — ограничен. Сюда могут попасть только жильцы − по чипу. Также у жителей есть своя парковка — шлагбаум открывается с пульта.

Ну и конечно главный плюс многоэтажки — расположение. Ведь все необходимое для комфортной жизни находится буквально в двух шагах от дома. Помимо метро, это торговый центр GREEN CITY, строительный гипермаркет «Материк», большое количество точек фастфуда. Также рядом можно найти детские сады, школы, поликлиники и развивающие центры. Множество небольших магазинов, а также центров услуг работает в самом доме — на первом этаже, отданном под коммерческие помещения.

Сейчас в доме продаются 4 квартиры.

Самая недорогая — однокомнатная квартира без мебели. Эта однушка расположена на последнем − 10-м этаже. Ее общая площадь — 43,5 «квадрата». В квартире сделан стандартный ремонт. На полу — ламинат, в санузле — плитка. Есть оборудованная кухня. Стоимость — 69,9 тысяч долларов (1607 долларов — за метр).

Также в продаже есть однокомнатная квартира с ремонтом и мебелью. Площадь этой однушки — 41,7 «квадрата», она расположена на 5-м этаже. На полу тут уложен линолеум, на стенах — обои. Есть оборудованная кухня и просторная лоджия. Стоимость — 72 тысячи долларов (1727 долларов — за метр).

Следующий вариант − просторная трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Жилье расположено на 6-м этаже. Квартира состоит из просторной гостиной (20 «квадратов»), вместительной кухни (16,9 «квадрата»), двух раздельных комнат и двух санузлов. Общая площадь этой стильной трешки — 90 «квадратов». Сообщается, что в квартире остается вся мебель и техника. В квартире сделана звукоизоляция, есть кондиционер, работающий на охлаждение и обогрев всей квартиры. Стоимость — 139 тысяч долларов (1543 доллара — за метр).

Самой дорогой вариант в доме на Притыцкого − трехкомнатная квартира на 5-м этаже. Общая площадь жилья − 90 квадратных метров. Окна выходят на две стороны дома. В квартире сделан хороший ремонт: все стены идеально выровнены, есть качественная электропроводка, немецкая сантехника, декоративная штукатурка, освещение. Сообщается, что на ремонт (с учетом техники и мебели) было потрачено около 80 тысяч долларов. Балкон в квартире оборудован под рабочий кабинет, а в ванной комнате есть ванна с гидромассажем. В трешке уложен теплый пол, есть звукоизоляция от соседей. Стоимость — 160 тысяч долларов (1778 долларов — за метр).

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