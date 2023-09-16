Мусиенко: В результате атаки на Севастополь могли быть поражены восемь кораблей РФ 16.09.2023, 12:11

4,234

Операция стала одной из самых выдающихся в истории этой войны.

По неподтвержденным данным, в результате атаки на Севастопольский морской завод, который ремонтирует российские суда, могли быть поражены 8 вражеских кораблей. Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

В целом, по его словам, эта атака, которая была по Севастопольскому заводу, войдет одной из выдающихся страниц в истории этой войны. Он напомнил, что в результате удара уничтожена новая подводная лодка россиян, и это весомо.

«А я еще могу сказать, что по данным, которые пока не подтверждены, могли получить повреждения 8 кораблей и подводных лодок. Сейчас этот уровень изучается. О двух известно точно - это то, что установлено. Остальное сейчас изучается. Плюс получил повреждения сам завод ремонтный», - отметил Мусиенко.

По его словам, сейчас ежедневно способности и возможности ЧФ РФ уменьшаются в Крыму и работа будет продолжаться.

«Есть две цели того, что происходит сейчас в Крыму. Первое - это установление господства украинскими силами в северо-западной акватории Черного моря. Второе - это уменьшение оборонного потенциала врага. Что касается второго задания, я думаю, что вскоре мы увидим еще последствия сокрушительные для врага. Потому что уничтожается система ПВО, а это значит, что расчищается дорога для действий нашей авиации, ракет и дронов», - отметил эксперт.

Мусиенко отметил, что идет речь и о том, чтобы уменьшить возможности России применять ракеты «Калибр», действовать в Черном море.

«А дальше, конечно, будет работа и по уменьшению объемов их складов с боеприпасами и возможностей их эффективно обороняться на южном направлении. И это действительно должно помочь нашим подразделениям на передовой», - сказал Мусиенко о цели нынешних атак по военным объектам оккупированного Крыма.

Он добавил, что освобождение «вышек Бойко» – это тоже признак этой системной работы наш сил, которая продолжается в Черном море. Напомнил, что на вышках была размещена система россиян, с помощью которой они следили за надводной акваторией Черного моря. Теперь враг лишен такой возможности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».