Очереди на границе Беларуси со странами ЕС внезапно сократились 16.09.2023, 12:24

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Что происходит?

Примерно с 9 сентября очереди на границе Беларуси со странами ЕС начали сокращаться. Ситуацию Onliner прокомментировали в Госпогранкомитете.

По данным сервиса мониторинга очередей на 10.00 16 сентября, очередей нет на выезд из Беларуси в Литву и Латвию. На польском направлении в пункте пропуска «Брест» простаивают всего 20 легковушек и 10 автобусов. По грузовикам ситуация похожая. В пунктах пропуска на границе с Польшей и Латвией — пусто, с Литвой — 20 фур на «Привалке».

В Госпогранкомитете признали, что в течение последней недели ситуация с очередями на границе с ЕС «стала менее напряженной», но подчеркнули, что отсутствие очередей «не говорит о нормализации работы сопредельных контрольных служб и благоприятной тенденции в целом». В ГПК сообщили, что «оформление транспорта в сопредельных пунктах пропуска осуществляется с задержками, а нормы пропуска по-прежнему не выполняются».

— Если говорить об обстановке с очередями, которая складывалась после закрытия 18 августа литовской стороной пунктов пропуска «Шумскас» («Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»), то уже можно фиксировать последствия, — заметили в ГПК. — Нагрузка на оставшиеся четыре литовских пункта пропуска увеличилась: очереди легкового транспорта на въезд в Литву выросли на отдельных маршрутах почти в три раза, а грузовиков — в полтора. Функционирующих литовских пунктов пропуска стало меньше, а количество следующего транспорта и скорость оформления литовских служб не изменились. В «Мядининкае» пропускали в августе в среднем 250 фур и 100 легковушек в сутки при пропускной способности 500 грузовых и 600 легковых авто. Наибольшие очереди среди легкового транспорта фиксируются на въезд в Польшу перед единственным функционирующим погранпереходом «Тересполь» («Брест»). В выходные дни августа количество легковушек иногда достигало почти 400 единиц, люди сутками стояли в ожидании оформления. Польская сторона продолжала пропускать не более 30% от нормы.

В Госпогранкомитете подчеркнули, что после закрытия отдельных польских и литовских ПП водители переориентировались на маршруты следования в ЕС через Латвию.

— В настоящее время существенных очередей большегрузов и легковых авто на въезд в Латвию не фиксируется. Однако на днях в Латвии заявили о возможном закрытии пункта пропуска «Силене» («Урбаны») с пропускной способностью 200 грузовых и 300 легковых авто в сутки. Это негативно скажется на пропускной способности латвийского направления. В случае прекращения его функционирования на латвийском направлении останется только один пункт пропуска «Патерниеки» («Григоровщина»), что приведет к росту очередей, — отметили в ведомстве.

Напомним, страны-соседи Беларуси последовательно закрывают пункты пропуска на границе. Главные причины тому — миграционный кризис и присутствие в нашей стране наемников ЧВК Вагнера. Ранее польская сторона закрыла четыре пункта пропуска, Литва — два.

На днях о намерении запретить движение через пункт пропуска «Силене» (на белорусской стороне — «Урбаны») заявила Латвия. Если такое решение будет принято, то на белорусско-латвийской границе останется только один работающий автодорожный пункт пропуска.

Страны-соседи Беларуси также разработали механизм полного закрытия границы.

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