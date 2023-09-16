Превратил деньги в вино 5 16.09.2023, 12:31

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Раскрыта еще одна тайна дворца Путина.

Проваленная Роскосмосом лунная миссия обошлась бюджету не менее чем в 12 млрд рублей. Но это заметно дешевле, чем винодельческое хобби Владимира Путина, которое россияне тоже оплачивают из своего кармана.

По данным ФНС, имущество двух виноделен при дворце в Геленджике оценивается в 17 млрд рублей. Для сравнения, соседние винодельни Романа Абрамовича, на оборудовании которых владелец явно не экономил, располагают имуществом менее чем на полмиллиарда рублей. И хотя путинские вина продвигают на протокольных мероприятиях, а их производство консультируют звезды мирового виноделия, убытки компаний, обслуживающих виноградники вокруг дворца, сопоставимы с годовым бюджетом соседнего Геленджика, пишет The Insider.

Придворные винодельни

Винодельня «Криница» запомнилась миллионам зрителей фильма «Дворец для Путина» благодаря итальянским туалетным ершикам за €700 и держателям для туалетной бумаги за €1038. В фильме ФБК предприятие фигурировало под затейливым названием «Винодельческое подворье «Старый Прованс». Уже после публикации расследования оно сменило название в честь расположенной рядом деревни — «Криница».

Рядом с путинским дворцом находятся две винодельни. Первая из них была основана в 2009 году и называется «Усадьба Дивноморское». Она уже была хорошо известна прессе, в том числе благодаря правительственным банкетам и приемам в Кремле. Вторая появилась на семь лет позже. Согласно информации в социальных сетях «Криницы», высаживать виноградники здесь начали в 2016 году, и на момент съемки фильма про дворец здание еще строилось.

Два проекта, расположенные по разные стороны дворца, различны по стилю. «Дивноморское» находится под явным итальянским влиянием: ее виноделом является итальянец Маттео Колетти, внешним консультантом до 2021 года выступал другой итальянец — Рикардо Котарелла, а саженцы лоз были привезены из итальянского питомника. Созданная позже «Криница» проектировалась на французский манер. Виноделом этого проекта стал француз Александр Мурузи. На 48,5 га виноградников растут саженцы из французских питомников, виноград прессуют во французском пневматическом прессе Bucher Vaslin BVWL 18, брожение вина происходит во французских стальных изотермических ферментаторах Serap и дубовых Seguin Moreau, а готовое вино разливается на французской же линии Costral.

Оборудование для «Криницы» приобретали с поистине президентским размахом. Винодельня превзошла все российские предприятия по количеству поставщиков дубовых бочек, работая сразу с девятью бондарнями из Германии и Франции: Berthomieu, Cadus, Damy, Ermitage, Fassbinderei Stockinger, Saury, Seguin Moreau и Taransaud. На странице «Криницы» в Instagram есть фотографии цеха для выдержки, в котором расположены две с половиной тысячи бочек объемом от 225 до 500 л. Площадь помещений винодельни составляет 13 762,8 м². В 2022 году на ней работало 99 человек — в несколько раз больше, чем на предприятиях аналогичного масштаба. Цена вин «Криницы» у дистрибьютора составляет от 1629 до 3472 рублей за бутылку. Для российского виноделия (условно принимая в расчет аннексированный Крым) это премиальный, но не люксовый сегмент: вина Павла Швеца или Олега Репина стоят в два-три раза дороже.

Придворные виноделы

Согласно публикации Telegram-канала «Пьяный Мастер», винодел «Криницы» Александр Мурузи является потомком русского княжеского рода Мурузи, после революции эмигрировавшего во Францию. При этом больший интерес представляет другой француз, благодаря которому Александр начал работу в проекте, — Давид Перне, директор консалтинговой фирмы Sovivins. Эта небольшая компания из Бордо оказывает широкий спектр услуг винодельням по всему миру — от анализов почвы перед посадкой лоз до производства непосредственно вина. Давид является признанным специалистом: его мнение цитируют профильные медиа, оценивая потенциал нового урожая в Бордо. На странице Давида в LinkedIn указано, что он работает на проектах во Франции, Испании, Великобритании, США, Ливане… и в России. Перне прочитал направленный ему запрос об актуальном статусе работы на проекте в Геленджике, но оставил его без ответа. В февральском посте в Telegram-канале «Криницы» Давид назван действующим консультантом проекта.

И если с «Криницей» сотрудничает просто известный специалист, то над «Дивноморским» работала без преувеличения одна из звезд мирового виноделия. Рикардо Котарелла возглавляет ассоциацию итальянских виноделов Assoenologi. Вместе со своим братом Ренцо он производит вино под брендом Familia Cotarella и консультирует десятки проектов как в Италии, так и во всем мире. Самым известным партнером братьев являются маркизы Антинори, владеющие одноименным винным брендом.

Звездный итальянец на службе российской элиты

Хотя на сайте «Дивноморского» все еще указано, что Котарелла является консультантом проекта, совместная работа со звездным энологом закончилась в августе 2021 года. Письмо, подтверждающее расторжение контракта, есть в распоряжении The Insider. При этом Рикардо работал еще с тремя винодельнями, связанными с путинской элитой. Фирма Котареллы сотрудничала с тосканской винодельней Dodici пропагандиста Никиты Михалкова и его делового партнера Константина Тувыкина. В комментарии для The Insider Котарелла подчеркнул, что совместная работа с Dodici была прекращена в январе 2023 года.

Услугами бывшего консультанта винодельни Путина, вероятно, продолжает пользоваться Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Издание Umbria24.it описало детали этого масштабного проекта: на 560 гектарах вокруг исторического замка Castello di Antognolla в Умбрии планируется построить роскошный курорт с 70 номерами, 79 виллами и полем для гольфа. Виноградники должны занять 2 гектара, а главным энологом проекта издание называет Рикардо Котареллу. Кроме публикаций прессы, связь Якунина-младшего с Antognolla S.P.A. подтверждают и другие документы. Андрей Якунин входит в состав совета директоров этой компании; а источником инвестиций в размере €150 млн выступал фонд VIY Greater Europe Hospitality, членом правления которого является Якунин-младший.

В октябре 2022 года полиция Норвегии арестовала Андрея Якунина за запуск дрона на территории страны, но спустя два месяца суд оправдал его и освободил из-под стражи. Вскоре оправдательный приговор был отменен Верховным судом, но сын члена кооператива «Озеро» под арест так и не вернулся.

В настоящее время Рикардо продолжает консультировать винодельню La Madonnina, принадлежащую олигарху Константину Николаеву. Это ультрапремиальный даже по мировым меркам проект. Его виноградники расположены в Болгери, одной из самых дорогих субзон Тосканы, рядом с культовыми винодельнями Ornellaia и Le Macchiole. Цена гектара земли здесь составляет €200–400 тысяч: покупка только земли должна была обойтись в €10–20 млн.

В 2017 году The New York Times опубликовала расследование о сотрудничестве Николаева с ФСБ в проекте по разработке приборов ночного видения, а также в спонсировании арестованной в США российской шпионки Марии Бутиной. Помимо этого, Николаев связан непосредственно с производством оружия.

В 2010 году он стал совладельцем ООО «Промтехнология», которое производит снайперские винтовки Orsis. Продвижению его деловых интересов помогло то, что заместителем гендиректора компании был Алексей Рогозин, племянник курировавшего ВПК Дмитрия Рогозина. Продвижение проходит вполне успешно: винтовки Orsis были приняты на вооружение в ФСО и Росгвардии, а в октябре 2022 года проходили испытания для поставок уже и для Минобороны.

В июле 2023 года Scanner Project подтвердил, что семья Николаева до сих пор связана с производством оружия, которое в том числе используется на войне против Украины. Но несмотря на снабжение оружием российских силовых структур и спонсирование российской шпионки, Николаев избежал попадания в санкционные списки. Единственной страной, которая ввела санкции в отношении российского олигарха, является Украина.

В устном интервью Рикардо подчеркивал, что с 2021 года не сотрудничает с винодельней при дворце Путина в Геленджике, а его текущие российские клиенты не попали под санкции. Господин Котарелла также упоминал, что создал проект помощи украинским беженцам в Италии, но найти независимое подтверждение этой информации в открытых источниках или на сайте фонда Котареллы не удалось.

Плановые миллиардные убытки

С виноделием при дворце связаны пять юрлиц: АО «Аксис Инвестиции», АО «Апекс Юг», АО «Дивноморье», АО «Мое Вино» и ООО «Лазурная Ягода». В этой структуре, например, АО «Дивноморье» производит вино под брендом «Дивноморское», АО «Аксис Инвестиции» делает вино «Криница», а АО «Мое Вино» является управляющей компанией без собственных активов.

The Insider проанализировал бухгалтерскую отчетность пяти указанных выше компаний, а также пояснения к бухгалтерскому балансу, чтобы составить представление об общей стоимости увлечения виноделием Владимира Путина. Речь идет о данных за все время публикации отчетности.

Основные средства — это материальные ценности, которые используются для производства и реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг. Например, в случае с «Криницей» (АО «Аксис Инвестиции») 8,386 млрд приходится на здания и сооружения (6,834 млрд), основные средства в аренде (0,493 млрд), а также машины, оборудование и инвентарь (1,058 млрд рублей). Из-за требований Росалкогольрегулирования основные активы не могут включать в себя непосредственно винодельческое оборудование. То есть к собственности винодельни, приведенной в таблице, следует прибавить две с половиной тысячи бочек лучших французских бондарен, ферментаторы и французские пневматические прессы. Стоимость оборудования одной только «Криницы», по минимальной оценке, составляет не менее €3 млн.

Также винодельни получили займы на 31,027 млрд. При этом можно сделать достоверный вывод об общей стоимости принадлежащей винодельням собственности — 16,579 млрд, и совокупном убытке, полученном ими за время работы, — 5,076 млрд рублей.

По мнению директора «Трансперенси Интернешнл Россия» Ильи Шуманова, отчетность этих компаний демонстрирует скорее плановую убыточность и едва ли напоминает успешное коммерческое предприятие, ориентированное на извлечение прибыли.

Согласно официальной отчетности, опубликованной на сайте Федеральной налоговой службы, убытки, полученные двумя винодельнями при дворце Путина, лишь немногим меньше годового бюджета соседнего курортного Геленджика за 2022 год.

Скромный Абрамович по соседству

Чтобы более адекватно оценить масштаб путинского хобби, президентскую винодельню можно сравнить с аналогичным проектом Романа Абрамовича. Его винодельня «Гай Кодзор» находится неподалеку от путинской, под Геленджиком, и в 2021 году вошла в сотню лучших виноделен для туристических визитов британского рейтинга World Best Vineyards, заняв 80-е место. Здание в стиле хай-тек и участие французских специалистов во всем — от анализа почв до виноделия — показывают, что на этом проекте также не экономили.

Площадь виноградников «Гай Кодзора» — 89 га, чуть больше «Дивноморского» и «Криницы» вместе взятых. При этом основные средства ООО «Виноградники Гай Кодзора» и ООО «Шато Гай Кодзор» оцениваются в 248,7 и 143,7 млн рублей соответственно. То есть, если формально оценивать результаты по бухгалтерской отчетности, вместо двух придворных виноделен с «золотыми» ершиками можно было построить 42 ультрасовременных винодельни мирового уровня.

PR за счет бюджета

Миллиардные убытки выглядят еще более удивительно на фоне масштабного государственного пиара путинских вин. Одним из самых закрытых мероприятий ПМЭФ 2023 стала дегустация «Дивноморского» в спецвагоне «Сапсана». Как писал канал «ПМЭФ Инсайд», два десятка глав крупнейших корпораций и медиахолдингов четыре часа дегустировали 11 вин «Усадьбы Дивноморское» с устрицами, ежами и гребешками от ресторана Bluefin. Дегустацию вел сам энолог проекта Маттео Колетти.

Этим летом вина придворных виноделен встали в карту крупнейшего авиаперевозчика страны. 21 июля «Аэрофлот» анонсировал новую винную карту для бизнес-класса, в которую вошли «Арена» от «Криницы», а также «Южный лес», «Холодный туман» и «Солнечный ветер» от «Усадьбы Дивноморское».

«Усадьбу Дивноморское» подают на правительственных мероприятиях — от визита Си Цзиньпина до банкета с Ким Чен Ыном во Владивостоке в 2019 году и 2023-м.

Узнаваемый логотип с раковиной на горлышке бутылки можно было увидеть на фото корзинки с колбасой, которую Игорь Сечин передал «от Иваныча» министру Улюкаеву перед его арестом. Видимо, бутылка придворной винодельни должна была символизировать прямое отношение Путина к подарку.

Для более широкой аудитории президентские вина рекламируют на телевидении. 4 июля 2022 года на РЕН ТВ вышел пятиминутный репортаж, фактически являющийся рекламным роликом. На протяжении всего репортажа Дмитрий Киселев берет интервью у сотрудников «Криницы» и «Дивноморского», попутно рассказывая о напичканных русофобией и сульфатами европейских винах.

В 2022 году меню винных баров на ПМЭФ полностью состояло из связанных с Путиным виноделен: «Дивноморское» дополняли «Инкерман» и «Новый Свет» (они также находятся под управлением АО «Мое Вино»). Последние две принадлежат «кошельку» Путина и человеку из его ближайшего окружения Юрию Ковальчуку. По слухам, в историческом здании на Невском проспекте, 1, прямо напротив Эрмитажа, планировали открыть Дом российского вина, главным резидентом которого должна стать «Усадьба Дивноморское». Правда, пока триумфального открытия не состоялось.

Связь с Владимиром Путиным

О путинском дворце в Геленджике The Insider писал еще в 2015 году, в 2022 году этот дворец прославил Навальный, а позже расследование OCCRP, «Медузы» и «Важных историй» раскрыло группу из 80 связанных с Путиным фирм, владельцы и директора которых пользуются почтой на домене LLCInvest.ru, официально зарегистрированный на «Москомсвязь». В этом же списке оказались и путинские винодельни. Эту почту используют, например, менеджеры «Лазурной Ягоды», ее формального владельца, НКО «Развитие аграрных инициатив», а также горнолыжного курорта «Игора» и резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

Еще одним подтверждением связи «Дивноморского» лично с Путиным является то, что на винодельне работает двоюродная сестра Алины Кабаевой, Екатерина Головачева. Издание «Агентство» обнаружило, что до 2018 года Екатерина входила в состав совета благотворительного фонда Кабаевой и работала помощницей Алины, пока та была депутатом Государственной думы. А с 2020 года Екатерина стала числиться в списках сотрудников АО «Дивноморье» и АО «Аксис Инвестиции».

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