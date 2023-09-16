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Ученые показали, как на самом деле выглядел легендарный ацтекский город Теночтитлан

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  • 16.09.2023, 12:39
  • 2,338
Ученые показали, как на самом деле выглядел легендарный ацтекский город Теночтитлан

3D-реконструкция впечатляет.

Исследователи воссоздали Теночтитлан, давно исчезнувший ацтекский город, в трехмерном формате. Этот проект представляет собой огромный шаг в изучении и сохранении исторических артефактов, пишет nv.ua.

Город Теночтитлан был столицей ацтекской империи. Его разрушили испанские завоевателя в начале XVI века. С тех пор его местоположение оставалось загадкой, пока ученые не начали масштабные исследования, используя археологические данные и современные технологии.

Создание 3D-модели позволило исследователям воссоздать город, каким он был более 500 лет назад. Эта модель позволяет ученым и историкам более подробно изучить структуру и организацию города и предоставить новые данные о его культуре и истории.

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