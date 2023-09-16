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В минском магазине заметили «соленья» по 1295 рублей за литр

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  • 16.09.2023, 12:51
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В минском магазине заметили «соленья» по 1295 рублей за литр

Что может стоить так дорого?

Банку соленых раков продают в одном из магазинов Минска по 1295 рублей за литр. Фото товара опубликовал 16 сентября телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

Раки продаются в трехлитровой стеклянной банке за 3885 рублей 99 копеек. Есть продукт и в поллитровой таре. Страна-производитель: Россия.

В некоторых белорусских магазинах дорогой российский деликатес импортозаместили отечественными чипсами «Мира» со вкусом вареных раков по 1,88 рубля за упаковку.

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