СМИ: Подбитый российский флагман «Адмирал Макаров» самостоятельно передвигаться не может 2 16.09.2023, 12:56

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Появились свежие спутниковые снимки поврежденного фрегата.

Журналисты «Радио Свобода» заметили на новых спутниковых снимках российский флагман «Адмирал Макаров». Видно, что его буксируют.

Напомним, что российский фрегат попал под удар и был поврежден во время атаки в Севастополе 29 октября 2022 года. Однако тогда не было подтверждений.

Журналисты заметили на спутниковом снимке Planet.com, что российский фрегат «Адмирал Макаров» не может передвигаться самостоятельно. Его тянут два буксира.

Кстати, спутниковые кадры датированы 15 сентября 2023 года.

Журналисты вспомнили, что были публикации о том, что 29 октября 2022 года «Адмирал Макаров» получил повреждения во время одной из первых атак украинских надводных дронов на Севастополь. Однако тогда подтверждений не последовало.

В августе 2023 года в сети сообщили, что российский фрегат «Адмирал Макаров» получил камуфляжную окраску носовой и кормовой частей.

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