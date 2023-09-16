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Перевозчик мигрантов попал в ДТП у польско-белорусской границы

  • 16.09.2023, 13:02
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Перевозчик мигрантов попал в ДТП у польско-белорусской границы

Нелегалы со стороны Беларуси атаковали польских пограничников и камеры наблюдения.

Перевозчик мигрантов попал в ДТП у польско-белорусской границы. Инцидент произошел вчера на польском участке Беловежа. Гражданин Украины перевозил двух сирийцев, потерял контроль над авто и влетел в забор. Он задержан. В этом году арестовано 545 организаторов и помощников, сообщает Погранслужба Польши.

За минувшие сутки в Польшу из Беларуси пытался попасть 31 иностранец, из которых 26 подошли к забору, но при виде польских патрулей вернулись на территорию Беларуси.

Фото: Straz Graniczna

На участке Беловежа и Дубиче Церкевне иностранцы бросали камнями и горящими ветками в польские службы после того, как была пресечена попытка проникновения трем группам.

Фото: Straz Graniczna

По информации польского ведомства, на участке Дубиче Церкевне зафиксирована попытка повредить камеры забора на границе с Беларусью.

«Камеры не получили повреждений, они хорошо закреплены», – говорится в сообщении Погранслужбы.

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