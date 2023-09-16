Зачем Суровикину дали новую должность: политолог раскрыл замысел Кремля 16.09.2023, 13:11

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Опальный генерал может повторить судьбу Пригожина с Утикным?

Карьера российского генерала Сергея Суровикина стремительно пошла вниз из-за сотрудничества с мятежником Евгением Пригожиным. Бывший командующий Воздушно-космическими силами России стал всего лишь главой координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.

На днях российского генерала заметили в Алжире. Предполагается, что Суровикин может собирать остатки вагнеровцев под крылом Минобороны РФ.

Политолог Валерий Дымов рассказал «24 каналу», что сейчас генерал «Армагедон» практически ничего не решает.

«Свадебный» генерал

Суровикин фактически превратился в «свадебного» генерала и то, что он улетел в Алжир и возглавил какой-то совет не имеет существенного значения.

«Там где Пригожин с Дмитрием Уткиным долетались, там должен быть Суровикин», – сказал Дымов.

Сейчас трещит построенная Суровикиным российская противовоздушная оборона. За это ему обычно следовало бы нести ответственность, потому что второй «самый защищенный» после Москвы противовоздушной и противоракетной обороной узел Севастополь не может выдержать атак ракетами Storm Shadow и SCALP.

«Мы видим как уничтожается комплекс С-400 «Триумф», практически в сухом доке ПДК «Минск» и подводный корабль «Ростов-на-Дону». Видим как трещит хваленая противовоздушная оборона России, за которую отвечал Суровикин», – добавил политолог.

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