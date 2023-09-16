Белорус купил б/у Renault и заставил продавца оплатить ремонт 1 16.09.2023, 13:29

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Как у него получилось?

В начале марта покупатель из Витебска специально приехал за Renault Megane 2009 года к ИП в Минск. По данным Верховного суда, машина обошлась ему в 18 530 рублей. Радость от покупки была недолгой: уже во время дороги домой на приборной панели автомобиля загорелась ошибка неисправности двигателя. А на следующий день машина и вовсе не завелась. Ему удалось заставить продавца заплатить несмотря на то, что автомобиль был не новым. Почему суд стал на сторону покупателя? Этот вопрос журналисты Onlíner адресовали юристу.

Диагностика показала неисправность топливной системы. Цена ремонта — 2980 рублей. Покупатель направил продавцу претензию с предложением возместить расходы, ведь о каких-то существенных дефектах (недостатках), как сказано в иске, продавец не сообщал. Но ответа не последовало. Тогда покупатель решил обратиться в суд. И там приняли его сторону. Решение — взыскать в пользу покупателя 2980 рублей, неустойку в сумме 258 рублей, 300 рублей компенсации морального вреда и судебные расходы в сумме 750 рублей.

Однако предыдущий владелец автомобиля с таким решением не согласился и подал апелляцию. Мол, покупатель понимал, что автомобиль не новый, согласился, что на момент продажи автомобиль был в надлежащем техническом состоянии, желания проверить автомобиль на СТО не высказывал, а согласно акту приема-передачи не имел претензий к продавцу.

Сотрудник ГКСЭ подтвердил, что неисправность не могла возникнуть после приобретения автомобиля. А доводы о том, что покупатель не захотел проверять автомобиль на СТО, от ответственности ИП не освобождают: в момент продажи машина была ненадлежащего качества. В итоге апелляционный иск был отклонен. Сейчас продавец обязан выплатить покупателю около 4300 рублей, включая неустойку и компенсацию морального вреда.

Комментарий юриста

— Есть важный нюанс при рассмотрении подобных дел о возмещении после покупки б/у автомобиля ненадлежащего качества, — рассказал Onlíner Виталий Докунов, юрист общественной организации по защите прав потребителей «На стороне права». — Если продавец ИП (как в описанном случае), то обязанность по доказыванию того, что товар качественный, ложится не на покупателя (физлицо), а на предпринимателя. Именно он должен доказать, что продал товар надлежащего качества, предоставил всю полноценную и достоверную информацию о состоянии автомобиля. Доказать это можно только экспертизой. В данном деле эксперт пришел к выводу, что неисправность «не могла возникнуть после приобретения автомобиля». Покупатель был вправе не только вернуть потраченную на ремонт сумму либо устранить недостаток, но и потребовать расторгнуть договор, компенсировать моральный вред, неустойку.

В случае когда и покупатель, и продавец являются простыми физлицами, обязанность по доказыванию ложится на покупателя. В похожей ситуации — при обнаружении поломки сразу после приобретения авто — покупатель должен провести экспертизу за свой счет, позже заплатить госпошлину в суд. Там назначили бы еще одну независимую экспертизу (вновь должен заплатить покупатель). И в случае если бы экспертизы подтвердили недостаток, о котором продавец не предупредил (например, в объявлении или ДКП), то суд с большой вероятностью стал бы на сторону покупателя. Этой возможностью белорусы пользуются довольно редко. Вероятно, потому, что далеко не все о ней знают.

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