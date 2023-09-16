«Что-то непонятное происходит»: как ВСУ ликвидировали командира 247-го полка РФ 16.09.2023, 13:33

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Попов стал «200-м» почти сразу после вступления в должность.

Обнародованы новый детали ликвидации в Украине командира 247-го десантно-штурмового полка оккупационной армии РФ Василия Попова.

Это произошло на Южном фронте.

О смерти Попова информация была слита в одном из Z-пабликов, передает Диалог.UA.

Попов стал вторым по счету командиром 247-го полка, ликвидированным в Украине.

Предварительно, высокопоставленный военный простился с жизнью в районе поселка Вербовое, где украинские войска ведут контрнаступление. Он попал под удар ВСУ.

«У нас друг с 247-го полка тоже под Вербовым. Женя, Сибирь, 7-я рота. Позавчера созванивались. Говорит, что командира полка его убили кассетными бомбами. ЧТо ВСУ выпускают по 1000 снарядов, а мы только 50. Вообще что-то непонятное происходит», - сообщил источник.

Известно, что 38-летний офицер Попов стал «200-м» вскоре после того, как вступил в должность командира полка.

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