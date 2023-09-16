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Невзоров: Агроному тоже хочется в «союз подонков»

  • 16.09.2023, 13:40
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Невзоров: Агроному тоже хочется в «союз подонков»

Теперь и его лоб украшен клеймом военного преступника.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал переговоры диктаторов Путина и Лукашенко в Сочи:

— Тут все, как всегда. Лживо и бессодержательно. Для холопьев - телезрителей - скверный театрик, набор ритуальных фраз.

Всякие мерзости они обсуждают, вытурив ТВ.

Понятно, что «лукаш» плохо перенес неверность «пыни» и ломанулся, чтобы устроить сцену ревности.

Конечно, агроному тоже хочется в «союз подонков», тем более, что и его лоб теперь украшен клеймом военного преступника.

Прятаться за имиджем идиота - больше не получится.

Лукашенко готов оставаться «на побегушках», но требует внятную и почетную роль в иерархии путинской шайки. Желательно, такую же «красивую», как у корейского «ыни».

Тут агроном погорячился. Все снаряды из него «пыня» давно высосал, а белорусская армия - явно «не карта» в гнилом путинском пасьянсе.

Все свелось к привычному нытью старого клубня, попрошайству и наглому лицемерию «пыни».

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