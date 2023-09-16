Спецназ СБУ устроил «небесную кару» русским оккупантам 16.09.2023, 13:49

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FPV-дроны истребили «гору» военной техники захватчиков.

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают нести российским оккупантам «небесную кару». С помощью FPV-дронов они эффективно минусуют тяжелую технику захватчиков на линии фронта.

Так, за последние недели они уничтожили почти сотню единиц российской техники и вооружений и ликвидировали 40 вражеских огневых позиций и фортификационных сооружений. Об этом рассказали в СБУ.

«Спецназовцы СБУ устроили очередную «небесную кару» оккупантам FPV-дронами. И снова у россиян стало существенно меньше тяжелой техники на боевых рубежах», – говорится в сообщении.

За последние недели защитники из состава ЦСО «А» СБУ «демилитаризовали»:

13 танков

28 ББМ

15 артиллерийских систем

32 единицы автомобильной техники

2 средства наблюдения

40 огневых позиций и фортификационных сооружений.

Однако этим потери захватчиков не ограничились. Живую силу и вооружение враг терял также в результате плодотворного сотрудничества воинов СБУ с артиллеристами Вооруженных сил Украины.

«В координации с побратимами-артиллеристами ВСУ были поражены еще 4 РСЗО, 6 артсистем и станция радиоэлектронной борьбы. А еще около 50 оккупантов прекратили топтать украинскую землю. Уничтожаем оккупантов до полной Победы!» – отметили в СБУ.

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