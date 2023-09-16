Спецназ СБУ устроил «небесную кару» русским оккупантам
- 16.09.2023, 13:49
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FPV-дроны истребили «гору» военной техники захватчиков.
Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают нести российским оккупантам «небесную кару». С помощью FPV-дронов они эффективно минусуют тяжелую технику захватчиков на линии фронта.
Так, за последние недели они уничтожили почти сотню единиц российской техники и вооружений и ликвидировали 40 вражеских огневых позиций и фортификационных сооружений. Об этом рассказали в СБУ.
«Спецназовцы СБУ устроили очередную «небесную кару» оккупантам FPV-дронами. И снова у россиян стало существенно меньше тяжелой техники на боевых рубежах», – говорится в сообщении.
За последние недели защитники из состава ЦСО «А» СБУ «демилитаризовали»:
13 танков
28 ББМ
15 артиллерийских систем
32 единицы автомобильной техники
2 средства наблюдения
40 огневых позиций и фортификационных сооружений.
Однако этим потери захватчиков не ограничились. Живую силу и вооружение враг терял также в результате плодотворного сотрудничества воинов СБУ с артиллеристами Вооруженных сил Украины.
«В координации с побратимами-артиллеристами ВСУ были поражены еще 4 РСЗО, 6 артсистем и станция радиоэлектронной борьбы. А еще около 50 оккупантов прекратили топтать украинскую землю. Уничтожаем оккупантов до полной Победы!» – отметили в СБУ.