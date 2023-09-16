Политзаключенного Григория Костусева в четвертый раз отправили в ШИЗО 16.09.2023, 13:56

В заключении у политика резко ухудшилось здоровье.

Осужденного на 10 лет колонии 66-летнего политика < Григория Костусева в четвертый раз за последнее время отправили в ШИЗО, написал в «Фейсбуке» его родственник Дмитрий Антончик.

Григорий Костусев пробудет в ШИЗО 10 суток.

Политик с 27 апреля находился в больнице, куда его положили на обследование. В заключении у него ухудшилось состояние здоровья, дочь политика Екатерина Костусева рассказывала журналистам, что результаты анализов отца указывают на вероятное онкозаболевание.

После возвращения в колонию Григория Костусева трижды помещали в изолятор.

Главу БНФ Григория Костусева осудили на 10 лет лишения свободы по делу о «захвате власти» в сентябре 2022 года.

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