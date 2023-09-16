Не поделили качели: в Минске мужчина ударил ребенка на детской площадке 14 16.09.2023, 14:22

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Момент сняли на видео, но милиция не стала утруждать себя поисками.

В минском дворе мужчина ударил ногой ребенка прямо на детской площадке. Не поделили качели. Подробности истории Tochka.by рассказала мать пострадавшей девочки.

Уличный «боец»

Конфликт произошел еще 25 июня. Жилой квартал на улице Розы Люксембург – новый и облагороженный двор. Сюда со всей округи приходят погулять ребята, которым меньше повезло с инфраструктурой.

«Моя дочка, которой 12 лет, играла на площадке с подругами, катались на качелях. К ним подошел мужчина и потребовал освободить место для его детей. Он грубо стащил с качелей мою дочь. Затем этот мужчина ее ударил. Есть видео», – начинает Наталья, мать пострадавшей девочки.

Завязка конфликта осталась за кадром, но момент удара попал на камеру. Сняли видео мальчишки, которых ранее мужчина также прогнал с качелей.

По словам Натальи, ее дочь еще дважды за лето видела в этом же дворе своего обидчика.

Женщина написала заявление в милицию.

«Участковый сказал, что будут искать среди лиц, которые состоят на учете», – продолжает Наталья.

Милиционеры направили пострадавшую девочку на судмедэкспертизу – там зафиксировали синяк.

История продолжается

Вскоре Наталья получила уведомление о прекращении дела: личность обидчика не установили.

Женщина написала заявление в прокуратуру, которая назначила дополнительную проверку. Результат не изменился.

«Не хочется, чтобы этот мужчина остался безнаказанным. Страшно отпускать ребенка одного, зная, что так бывает», – переживает Наталья.

Tochka.by обратилась за комментарием в ГУВД Мингорисполкома. Там сообщили, что розыск мужчины продолжается.

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