Под курочку и пивко Михаил Эдельштейн, «ВотТак»

16.09.2023, 14:30

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Бред Путина о Чубайсе дает богатый материал для анализа.

Часть своего выступления на Восточном экономическом форуме Владимир Путин посвятил Анатолию Чубайсу. Он удивился, что бывший российский чиновник «прячется» в Израиле и назвал его поведение «чушью». По итогам президентского спича многие комментаторы обвинили Путина в антисемитизме — и, похоже, зря.

Полностью соответствующий фрагмент президентской речи звучал так:

«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется, я вообще… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а… Зачем он это делает — я не понимаю, чего он удрал, в Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. Ну, чушь какая-то».

Это не первый случай за последнее время, когда президент России затрагивает еврейскую тему. Три месяца назад он, сославшись на своих «друзей-евреев», назвал Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

В начале сентября Путин вновь вспомнил о происхождении украинского президента, заявив, что «западные кураторы» специально «поставили во главе Украины этнического еврея». И каждый раз после такого заявления возмущенная общественность обвиняет Путина в антисемитизме.

«Аскет, подвижник, отшельник, но отнюдь не святой»

На самом деле, никакого антисемитизма тут нет. Так бывает: войну развязал, оппонентов разными ядами травит, за посты в соцсетях сажает, а против евреев ничего не имеет. Как там у Шварца? «Аскет, подвижник, отшельник, но отнюдь не святой».

При этом материал для анализа слова Путина о Чубайсе дают богатый. Даже удивительно, сколько всего может рассказать о себе человек в нескольких случайных предложениях.

Во-первых, конечно, «фотография из интернета». Известно, что с интернетом Путин не дружит, узнает информацию оттуда по распечаткам, которые ему приносят. Вот и тут принесли. Что именно — понять нетрудно.

Весной одно малоизвестное прокремлевское издание распространило слух, что Чубайс получает израильские документы на имя Анатолия Боруховича Сагала (Сагал – девичья фамилия матери Чубайса). При этом уточнялось, что бывший глава «Роснано» мечтает о фамилии Шагал и «возможность сменить транскрипцию появится через неделю, когда будет выдан новый паспорт».

И вот этот образцовый бредок про транскрипцию распечатали и вручили президенту. Как неделю назад вручили другой бредок, на основании которого Путин поведал журналистам о «простых израильтянах», возмущенных поведением Зеленского — «посмотрите, что они говорят в интернете».

Знаете эти постоянные заголовки госСМИ, над которыми все смеются: «Немецкие читатели пришли в ярость из-за заявления Украины», «Британцев шокировала просьба генерала к Путину»? Оказывается, они таким образом дурят не только Васю Пупкина из Скотопригоньевска, но и сами себя, и своего президента.

Попутчик в плацкарте

То есть человек действительно верит, что на какого-то израильского форумного анонима (допустим даже, не ольгинского тролля, а реального человека) можно ссылаться как на выразителя общественного мнения. Вот уровень его представлений не только об интернете, но о реальности вообще. Бастрыкин с лупой перед ноутбуком смотрится на этом фоне человеком из Кремниевой долины.

Во-вторых, трансформация Анатолия Боруховича в Моше Израилевича. Не запомнил? Перепутал? Да нет, просто так веселее. «Моше Израилевич» — ну смешно же. Кстати, сначала СМИ сообщили, что президент назвал Чубайса Мойшей.

Так, конечно, было бы еще гармоничней. Но Путин, как мы помним, не антисемит и соблюдает своеобразную политкорректность. Так что не какой-нибудь там Мойша Срулевич, а вполне солидный Моше Израилевич. Но все равно родом из «анекдота про абрамчиков», из представления, что произнести вслух еврейское имя — то же самое, что рассказать анекдот. Немного неприличный, конечно, но несомненно смешной.

А в-третьих, все это вовсе не мешает Путину быть выдающимся политиком (разумеется, в том специфическом понимании слова «политика», которое — не в последнюю очередь благодаря самому Путину — сложилось в России в последние десятилетия). Скорее, наоборот — помогает.

Попутчик в плацкарте, рассказывающий анекдотец под курочку и пивко, отставной майор, осевший на пенсии в конторе садового товарищества, парикмахерша средних лет, для которой интернет исчерпывается «Одноклассниками» — все они легко признают в этом человеке своего. Это их представление о юморе, об интернете, о мире. Они так же шутят, так же осмысляют информацию, так же представляют заграницу и отношения между государствами. Он такой же, как они, только умнее — лекции по истории читает, об экспорте нефти рассуждает.

Поэтому Чубайса видят то в Глазго, то в Риге, то в Ноф-ха-Галиле. А Путин — в Москве. В крайнем случае, во Владивостоке. Под дружеское ржание и бурные продолжительные аплодисменты.

Михаил Эдельштейн, «ВотТак»

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