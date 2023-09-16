«В Минске открывала ИП полгода, а тут — полчаса» 1 16.09.2023, 14:37

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Как белорусская пенсионерка уехала в Польшу и стала хозяйкой своего салона.

Эмиграция для Елены Поняковой началась в 2022 году. Решение уехать женщина приняла после нескольких задержаний на акциях протеста в Минске в 2020 году и начавшихся из-за этого проблем со здоровьем. Пока Елена была в больнице, ее дочка продала квартиру, позаботилась об открытии виз, а потом вместе они уехали в Польшу. Так у 58-летней белоруски началась новая жизнь, в которой нужно было начинать все сначала, пишет MOST.

В Беларуси Елена почти 20 лет проработала в общепите, а потом вместе с дочкой открыла в Минске подологический салон (подолог — это специалист, осуществляющий уход, диагностику, лечение, реабилитацию стоп пациента — Прим. ред.). До 2020 года бизнес хорошо развивался, но послевыборные события в Беларуси внесли свои коррективы.

— Про Польшу я практически ничего не знала и тем более никогда там не была. Но нужно было срочно уезжать из Беларуси, так как меня могли посадить за мою активную позицию. Пока я была в больнице, дочь продала квартиру и сделала визу. Практически сразу после выписки мы и уехали из страны. Взяли с собой минимум вещей, — рассказывает Елена.

На третий день эмиграции Елена купила однокомнатную квартиру в Белостоке: вырученных от продажи квартиры в Минске средств не хватило, но женщина сумела одолжить недостающее у знакомых.

ИП открыла за полчаса

Когда вопрос с жильем был решен, Елена с дочерью стали думать о своем деле — таком же салоне, как был в Беларуси.

— Опыт у нас был, и мы надеялись, что он пригодится и в польском городе. Нам посоветовали хорошее помещении в одном из спальных районов города. Долго не думали и взяли. Оставался вопрос с оборудованием и открытием ИП.

Елена говорит, что это было нетрудно — с помощью бухгалтера ИП она открыла за полчаса. Женщина вспоминает, что начать бизнес было намного легче, чем в Минске.

— В Минске я тоже сама все открывала — полгода. Они меня так мурыжили! Приходит пожарник — у вас труба не тут. Мы перетянули. Потом — ганки (крыльцо. — Прим. ред.) не так. Я уже устала, говорю дочке: «Давай дадим взятку, я больше не могу»… Она сказала «нет».

Клиентскую базу в Белостоке удалось наработать за месяц: сработало сарафанное радио. В районе, где работает салон, живет много людей в возрасте — у них часто возникают проблемы со стопами. Первые случайные клиенты рассказывали о новом салоне соседям и знакомым. Так что в рекламу или сайт Елена еще не вкладывалась.

К тому же клиентам нравится, что Елена может решить проблему срочно. Однажды она по просьбе клиента открыла салон в 12 ночи: у маленького ребенка сильно нарывал палец, вызывая сильную боль.

— Мы же живем недалеко. Прибежала — открыла, — говорит Елена.

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