закрыть
16 сентября 2023, суббота, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В Минске открывала ИП полгода, а тут — полчаса»

1
  • 16.09.2023, 14:37
  • 1,320
«В Минске открывала ИП полгода, а тут — полчаса»

Как белорусская пенсионерка уехала в Польшу и стала хозяйкой своего салона.

Эмиграция для Елены Поняковой началась в 2022 году. Решение уехать женщина приняла после нескольких задержаний на акциях протеста в Минске в 2020 году и начавшихся из-за этого проблем со здоровьем. Пока Елена была в больнице, ее дочка продала квартиру, позаботилась об открытии виз, а потом вместе они уехали в Польшу. Так у 58-летней белоруски началась новая жизнь, в которой нужно было начинать все сначала, пишет MOST.

В Беларуси Елена почти 20 лет проработала в общепите, а потом вместе с дочкой открыла в Минске подологический салон (подолог — это специалист, осуществляющий уход, диагностику, лечение, реабилитацию стоп пациента — Прим. ред.). До 2020 года бизнес хорошо развивался, но послевыборные события в Беларуси внесли свои коррективы.

— Про Польшу я практически ничего не знала и тем более никогда там не была. Но нужно было срочно уезжать из Беларуси, так как меня могли посадить за мою активную позицию. Пока я была в больнице, дочь продала квартиру и сделала визу. Практически сразу после выписки мы и уехали из страны. Взяли с собой минимум вещей, — рассказывает Елена.

На третий день эмиграции Елена купила однокомнатную квартиру в Белостоке: вырученных от продажи квартиры в Минске средств не хватило, но женщина сумела одолжить недостающее у знакомых.

ИП открыла за полчаса

Когда вопрос с жильем был решен, Елена с дочерью стали думать о своем деле — таком же салоне, как был в Беларуси.

— Опыт у нас был, и мы надеялись, что он пригодится и в польском городе. Нам посоветовали хорошее помещении в одном из спальных районов города. Долго не думали и взяли. Оставался вопрос с оборудованием и открытием ИП.

Елена говорит, что это было нетрудно — с помощью бухгалтера ИП она открыла за полчаса. Женщина вспоминает, что начать бизнес было намного легче, чем в Минске.

— В Минске я тоже сама все открывала — полгода. Они меня так мурыжили! Приходит пожарник — у вас труба не тут. Мы перетянули. Потом — ганки (крыльцо. — Прим. ред.) не так. Я уже устала, говорю дочке: «Давай дадим взятку, я больше не могу»… Она сказала «нет».

Клиентскую базу в Белостоке удалось наработать за месяц: сработало сарафанное радио. В районе, где работает салон, живет много людей в возрасте — у них часто возникают проблемы со стопами. Первые случайные клиенты рассказывали о новом салоне соседям и знакомым. Так что в рекламу или сайт Елена еще не вкладывалась.

К тому же клиентам нравится, что Елена может решить проблему срочно. Однажды она по просьбе клиента открыла салон в 12 ночи: у маленького ребенка сильно нарывал палец, вызывая сильную боль.

— Мы же живем недалеко. Прибежала — открыла, — говорит Елена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох