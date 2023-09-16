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24 года назад были похищены Виктор Гончар и Анатолий Красовский

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  • 16.09.2023, 14:47
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24 года назад были похищены Виктор Гончар и Анатолий Красовский

Мы помним!

Двадцать четыре года назад в Минске были похищены оппозиционный политик Виктор Гончар и предприниматель Анатолий Красовский.

Вечером 16 сентября 1999 года Гончар и его друг Красовский приехали в баню, расположенную в Минске на улице Фабричной, 20. Последний раз их видели примерно в 22.35, когда оба вышли из здания и сели в принадлежавший Красовскому «Джип-Чероки».

По данным следствия, при осмотре прилегающей территории были обнаружены осколки фар автомобиля, следы торможения автомашины и ее удара о дерево, а также следы крови. Результаты экспертизы показали, что степень достоверности о происхождении пятен крови от Гончара составляет 99,6%.

Уголовное дело по факту исчезновения Гончара и Красовского возбудила прокуратура Минска.

Представители оппозиции, родные пропавших и международная общественность считают, что Гончар и Красовский были похищены по политическим мотивам. В причастности к этому преступлению они подозревают высших должностных лиц Беларуси.

Четверо граждан Беларуси, которых Евросоюз считает причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999-2000 годах, до сих пор находятся под действием визовых и экономических санкций. В их числе — бывший министр внутренних дел Владимир Наумов, экс-глава администрации Лукашенко Виктор Шейман, Юрий Сиваков, который в период исчезновения политиков занимал должность министра внутренних дел, и Дмитрий Павличенко, бывший командир бригады спецназа внутренних войск МВД.

23 ноября 2000 года был арестован командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко. Его аресту предшествовал рапорт начальника СИЗО № 1 Олега Алкаева — об изъятии так называемого «расстрельного» пистолета накануне исчезновений Захаренко, Гончара и Красовского.

Под подозрение попал и Виктор Шейман. Однако в СИЗО Павличенко провел всего несколько часов. Он был выпущен по личному распоряжению президента. Через несколько дней своих должностей лишились генеральный прокурор Олег Божелко и председатель КГБ Владимир Мацкевич. Место Божелко занял Виктор Шейман.

В декабре 2019 года экс-боец спецотряда МВД Юрий Гаравский, называющий себя бывшим бойцом СОБРа (специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси), в эксклюзивном интервью DW рассказал, как были похищены и убиты оппозиционные политики, добивавшиеся отставки Лукашенко: «Я участвовал в убийствах Захаренко и Гончара».

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