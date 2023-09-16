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На площади Бангалор пьяный водитель Audi пошел на таран BMW

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  • 16.09.2023, 14:58
  • 1,368
На площади Бангалор пьяный водитель Audi пошел на таран BMW

Он хотел проскочить на мигающий зеленый, но не справился с управлением.

Нетрезвый водитель Audi на площади Бангалор не справился с управлением и врезался в BMW. Детали аварии рассказали в ГАИ.

ДТП произошло около 4.30 16 сентября. 36-летний водитель Audi при въезде на круговую развязку площади Бангалор не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль BMW. От удара транспортные средства отбросило за пределы проезжей части, после чего BMW повредил дорожный знак.

В результате ДТП 56-летний пассажир «баварца» с травмами доставлен в учреждение здравоохранения.

Освидетельствование 36-летнего водителя Audi показало 1,6 промилле. Его задержали, автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

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