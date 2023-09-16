закрыть
16 сентября 2023, суббота, 16:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

15 сентября войдет в историю как блестящая победа украинских войск и разгром россиян

1
  • Юрий Бутусов
  • 16.09.2023, 15:30
  • 3,740
15 сентября войдет в историю как блестящая победа украинских войск и разгром россиян

Что показала битва за село Андреевка под Бахмутом.

15 сентября войдет в историю как блестящая победа украинских войск и разгром россиян в битве за село Андреевка под Бахмутом, которая началась в мае этого года.

Подтверждены потери россиян только за последний месяц, которые впоследствии будут продемонстрированы – командир 85-й мотострелковой бригады, начальник разведки 72-й мотострелковой бригады, три командира батальонов 72-й бригады, сотни солдат и офицеров.

Враг оказывал яростное сопротивление – целая российская бригада обороняла одну деревушку из двух улиц и полсотни домов, каждый день россияне из Андреевки выносили «200-х» и «300-х», присылали пополнения, направляли штурмовые группы для контратак.

Фланги 72-й бригады прикрывали 85-я и 57-я мотострелковые и 31-я десантно-штурмовая бригады. В составе российской группировки в районе Андреевки действовали отдельные подразделения – кадыровская гвардия «Ахмат», 10-я бригада спецназа ВС РФ, отдельный разведывательный батальон ВДВ «Эспаньола», вооруженный большим количеством FPV-дронов. Россиян поддерживали значительные силы авиации.

Но 3-я штурмовая бригада ВСУ под командованием полковника Андрея Билецкого продемонстрировала преимущество над россиянами в боеспособности, организации, управлении. Это оказалось победой именно качества над количеством.

Победа была бы невозможна без эффективных действий приданных 3-й бригаде штурмовых подразделений – частей 92-й механизированной бригады, пограничников, стрелкового батальона, нескольких подразделений ударных дронов, артиллерийской поддержки соседних бригад и артиллерии ОТУ.

Вот так достигается прорыв и уничтожение узлов эшелонированной обороны ВС РФ – нужно внимательно изучить принципы организации и применения войск 3-й штурмовой бригады в битве за Андреевку.

В этих боях погибли, к сожалению, многие настоящие герои и патриоты Украины. Враг был мощным и не уступал ни в количестве войск, ни в количестве боеприпасов.

Но потери россиян в разы выше. Почему? 3-я штурмовая не проводила «мясные штурмы», а наоборот, создавала преимущество в маневре огнем, постоянно улучшала ситуационную осведомленность, тщательно строила взаимодействие и слаженность, переигрывала противника в тактике и скорости принятия решений. Главным принципом было избежать значительных жертв личного состава и сохранять высокий темп потерь противника.

Поздравляю с этим настоящим успехом воинов, принявших участие в жестоких боях за Андреевку – весь ваш тяжелый труд дал результат.

Вечная слава всем героям, приближающим эту победу ценой своей жизни.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох