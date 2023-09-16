15 сентября войдет в историю как блестящая победа украинских войск и разгром россиян 1 Юрий Бутусов

16.09.2023, 15:30

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Что показала битва за село Андреевка под Бахмутом.

15 сентября войдет в историю как блестящая победа украинских войск и разгром россиян в битве за село Андреевка под Бахмутом, которая началась в мае этого года.

Подтверждены потери россиян только за последний месяц, которые впоследствии будут продемонстрированы – командир 85-й мотострелковой бригады, начальник разведки 72-й мотострелковой бригады, три командира батальонов 72-й бригады, сотни солдат и офицеров.

Враг оказывал яростное сопротивление – целая российская бригада обороняла одну деревушку из двух улиц и полсотни домов, каждый день россияне из Андреевки выносили «200-х» и «300-х», присылали пополнения, направляли штурмовые группы для контратак.

Фланги 72-й бригады прикрывали 85-я и 57-я мотострелковые и 31-я десантно-штурмовая бригады. В составе российской группировки в районе Андреевки действовали отдельные подразделения – кадыровская гвардия «Ахмат», 10-я бригада спецназа ВС РФ, отдельный разведывательный батальон ВДВ «Эспаньола», вооруженный большим количеством FPV-дронов. Россиян поддерживали значительные силы авиации.

Но 3-я штурмовая бригада ВСУ под командованием полковника Андрея Билецкого продемонстрировала преимущество над россиянами в боеспособности, организации, управлении. Это оказалось победой именно качества над количеством.

Победа была бы невозможна без эффективных действий приданных 3-й бригаде штурмовых подразделений – частей 92-й механизированной бригады, пограничников, стрелкового батальона, нескольких подразделений ударных дронов, артиллерийской поддержки соседних бригад и артиллерии ОТУ.

Вот так достигается прорыв и уничтожение узлов эшелонированной обороны ВС РФ – нужно внимательно изучить принципы организации и применения войск 3-й штурмовой бригады в битве за Андреевку.

В этих боях погибли, к сожалению, многие настоящие герои и патриоты Украины. Враг был мощным и не уступал ни в количестве войск, ни в количестве боеприпасов.

Но потери россиян в разы выше. Почему? 3-я штурмовая не проводила «мясные штурмы», а наоборот, создавала преимущество в маневре огнем, постоянно улучшала ситуационную осведомленность, тщательно строила взаимодействие и слаженность, переигрывала противника в тактике и скорости принятия решений. Главным принципом было избежать значительных жертв личного состава и сохранять высокий темп потерь противника.

Поздравляю с этим настоящим успехом воинов, принявших участие в жестоких боях за Андреевку – весь ваш тяжелый труд дал результат.

Вечная слава всем героям, приближающим эту победу ценой своей жизни.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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