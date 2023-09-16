Что и почем на Комаровке в эти выходные 16.09.2023, 15:41

Картофель — от 0,50 рубля за килограмм, яблоки — от 2,5.

Агентство «Минск-Новости» рассказало про ассортимент товаров и цены на столичной Комаровке. Как пишет издание, «в начале осени прилавки радуют изобилием».

По-прежнему люди активно раскупают огурцы и помидоры. Свежие огурцы стоят от 1,99 до 4 рублей за килограмм, томаты — от 1,09 до 10 рублей. Цена на картофель — от 0,50 до 3,50 за кг. Кабачки продают за 0,99−2 рубля за 1 кг, баклажаны — за 2−4, крупные перцы — 2,50−6,50 рубля.

За белокочанную капусту предстоит отдать 1,19−3,50 рубля, цветную — 3 рубля, пекинскую — 3,50 р за 1 кг. Репчатый лук потянет на 1,49−2 рубля, свекла — на 1,39−4 рубля, морковь — от 1,49 до 4. 100 гр зелени стоит от 0,89 до 5 рублей.

Что касается фруктов, то цена килограмма абрикосов — от 10 до 15 рублей, груши — от 4,50 рублей, апельсины от 4,50 до 15, бананы — 3,50−5,90, виноград — 5,50−15, грейпфруты — 12 рублей. Киви встречаются от 9 до 18 рублей, гранаты — 15−30, лимоны — 8−12, нектарины — 4,50−20, мандарины — 12−18, персики — 3−15, сливы — 3,50−18, яблоки — 2,50−7,50 рублей за кило.

Дыни стоят от 2 до 6,90 рублей за килограмм, арбузы — от 1,5 до 4,5 р.

По-прежнему на прилавках разные ягоды. Бруснику отдают за 9,90−15 рублей за 1 кг, голубику и ежевику — за 20, клубнику — за 9−15, малину — за 6,90−15 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».