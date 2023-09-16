Абхазские сепаратисты подставили Лукашенко 16.09.2023, 15:55

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Глава «МИД» квазиреспублики рассказал о планах белорусского диктатора.

Глава «МИД» сепаратистов из Абхазии Инал Ардзинба утверждает, что Александр Лукашенко принял решение обеспечить беспошлинную торговлю с квазиреспубликой, пишет «Эхо Кавказа».

— Де-факто для нас это означает экономическое признание. От того, как мы воспользуемся этой возможностью, зависит дальнейшая траектория политических отношений с Республикой Беларусь, — сказал Ардзинба после встречи с активами администраций в Новом Афоне, Гудауте, Гагре и Пицунде.

Отметим, что с белорусской стороны на официальном уровне намерения обеспечить беспошлинную торговлю с квазиреспубликой на территории Грузии не озвучивались.

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