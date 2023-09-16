В Петрикове хотят потратить $5 миллионов на новый отдел милиции 2 16.09.2023, 16:19

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Для его строительства выделена территория площадью 1,63 га.

В Петрикове собираются потратить более 16 миллионов рублей на строительство нового здания для местной милиции. Для его строительства выделена территория площадью 1,63 га, пишет издание «Флагшток».

Выбор генеральной проектной организации на строительство комплекса зданий и сооружений Петриковского РОВД проводит Гомельское областное управление капитального строительства.

В двухэтажном административном здании общей площадью 2,9 тыс квадратных метров планируют разместить: инспекцию по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительную инспекцию, оперативно-дежурную службу, отдел по гражданству и миграции, отдел ГАИ. Административное здание предназначено для работы 93 сотрудников. Помимо рабочих кабинетов, здесь будут музей, спортзал, зал совещаний на 94 человек и другие вспомогательные помещения.

Также в здании разместится изолятор временного содержания на 8 камер — для 24 человек. Плюс одноместные карцер и изолятор.

У райотдела появятся гаражи для грузового и легкового спецтранспорта, навесы для автомобилей, стоянки для изъятых транспортных средств и посетителей, тир, плац, две спортивные площадки и другие вспомогательные сооружения.

Сметная стоимость строительства комплекса составляет 16,1 миллионов рублей, что сейчас составляет почти 5 миллионов долларов. Это в 2,5 раза больше, чем строительство здания суда в Новобелицком районе в 2021 году, отмечает «Флагшток». Только проектные работы должны обойтись в более чем 870 тысяч рублей.

Причиной строительства нового РОВД мог стать запуск в Петрикове горно-обогатительного комплекса на более 1700 рабочих мест, полагает издание.

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