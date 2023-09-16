В оккупированном Крыму обостряется дефицит топлива 16.09.2023, 16:43

1,326

Кризис связан с нарушением логистических маршрутов.

Во временно оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис, в частности, с начала сентября наблюдается дефицит топлива.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС).

Отмечается, что такие проблемы возникли из-за снижения объемов отгрузки автомобильного топлива с российских нефтеперерабатывающих заводов на полуострове.

Кроме того, это связано с нарушением логистических маршрутов с территории России и снижением покупательской способности жителей Крыма.

ЦНС сообщает, что российская оккупационная администрация поставила целью создать новые механизмы субсидирования отдельных сетей АЗС, чтобы избежать роста цен на топливо. Но есть угроза, что такое решение приведет к закрытию тех АЗС, которые не будут получать субсидий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».