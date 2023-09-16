Сборище идиотов Владимир Пастухов

16.09.2023, 17:02

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Владимир Пастухов

Возможно, год назад мир избежал ядерной войны.

Марк Твен в детстве был моим любимым писателем. Но, в отличие от друзей, зачитывался я не «Томом Сойером» или «Гекльберри Финном», а «Простаками за границей», которых до сих пор считаю одним из прекраснейших произведений мировой литературы. Среди прочего там есть запись о впечатлениях молодого американца от арабской свадьбы в Палестине. Молодой Твен пишет: если вы видите араба, который целится в вас из ружья с целью убить, вы можете оставаться спокойны – с большой долей вероятности он промахнется. Но если вам, не дай Бог, повстречалась свадебная процессия, где гости на радостях палят в воздух, немедленно ложитесь на землю: смерть практически неизбежна.

Именно этот эпизод романа я вспомнил сегодня в первую очередь, прочитав сообщение BBC об имевшем место в сентябре прошлого года инциденте в небе над Черным морем. Коротко история выглядит так. Самолет-разведчик ВВС Великобритании в нейтральной зоне совершал облет российской границы. Его сопровождали два российских истребителя. В какой-то момент летчики получили с земли невнятный приказ, который один понял как «стреляй», а второй - как «не стреляй». Пока второй думал, первый выпустил ракету, но промахнулся. Второй впал в состояние экстаза и на непереводимом русском фольклоре поинтересовался у первого, все ли у него в порядке с эндокринной системой и не наблюдается ли у него внезапный и избыточный выброс половых гормонов. Первый так озадачился этим вопросом, что машинально нажал на пуск еще раз, но вторая ракета просто не полетела, а упала в море. Так, возможно, год назад мы избежали ядерной войны.

Многие представляют себе угрозу ядерного апокалипсиса очень книжно и схематично. Сложное положение на фронте, депрессивный Путин, перед которым маячит угроза военного трибунала, – и это в лучшем случае, - решает свести счеты с жизнью, а заодно и с этим жестоким и таким несправедливым к нему миром. Он отдает приказ о применении тактического ядерного оружия против ВСУ. Начинается борьба в ближнем круге. Мир замер в ожидании…

Боюсь, все будет иначе. В обстановке истерии и общей деградации системы вообще и армии в частности один идиот отдаст по пьяни невнятный приказ, другой идиот по той же пьяни его попытается выполнить. Третий не будет знать, что делать, и нажмет от страха все кнопки сразу. А у всех умников просто не будет подлетного времени, чтобы добросить канделябр.

Владимир Пастухов, Telegram

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