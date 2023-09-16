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Судебные исполнители пытались продать две квартиры в Минске, в которых прописаны люди

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  • 16.09.2023, 17:37
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Судебные исполнители пытались продать две квартиры в Минске, в которых прописаны люди

Одна из них принадлежит дочери бизнесмена Аверьянова.

На аукционе на площадке «БелЮрОбеспечение» на повторные торги выставили арестованную квартиру, стоимость которой превышает полмиллиона рублей. Ранее ее не удалось продать из-за отсутствия покупателей. Судебным исполнителям также не удалось в начале сентября реализовать через торги еще одну квартиру, стоимость которой почти достигает полмиллиона рублей и в которой прописан ребенок, пишет «Зеркало».

Четырехкомнатная квартира, которую продают на аукционе, находится в доме № 57 на проспекте Победителей в Минске. Это рядом с гостиницей «Виктория». Ее площадь — почти 125 квадратных метров. Есть обременения: в квартире зарегистрированы два человека, она в ипотеке, а в данный момент жилье арестовано. Начальная цена имущества — 509 464,2 рубля. Эту недвижимость за такую же сумму пытались продать 31 августа, а теперь ее выставили на повторные торги.

Судебные исполнители также не смогли продать на торгах еще одну квартиру в Минске, стоимость которой тоже почти достигает полмиллиона рублей. Речь о недвижимости дочери известного бизнесмена Юрия Аверьянова — Виктории, которую приговорили к трем годам лишения свободы в 2020 году по делу об уклонении от уплаты налогов. В квартире зарегистрирован несовершеннолетний ребенок.

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