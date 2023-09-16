Судебные исполнители пытались продать две квартиры в Минске, в которых прописаны люди 3 16.09.2023, 17:37

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Одна из них принадлежит дочери бизнесмена Аверьянова.

На аукционе на площадке «БелЮрОбеспечение» на повторные торги выставили арестованную квартиру, стоимость которой превышает полмиллиона рублей. Ранее ее не удалось продать из-за отсутствия покупателей. Судебным исполнителям также не удалось в начале сентября реализовать через торги еще одну квартиру, стоимость которой почти достигает полмиллиона рублей и в которой прописан ребенок, пишет «Зеркало».

Четырехкомнатная квартира, которую продают на аукционе, находится в доме № 57 на проспекте Победителей в Минске. Это рядом с гостиницей «Виктория». Ее площадь — почти 125 квадратных метров. Есть обременения: в квартире зарегистрированы два человека, она в ипотеке, а в данный момент жилье арестовано. Начальная цена имущества — 509 464,2 рубля. Эту недвижимость за такую же сумму пытались продать 31 августа, а теперь ее выставили на повторные торги.

Судебные исполнители также не смогли продать на торгах еще одну квартиру в Минске, стоимость которой тоже почти достигает полмиллиона рублей. Речь о недвижимости дочери известного бизнесмена Юрия Аверьянова — Виктории, которую приговорили к трем годам лишения свободы в 2020 году по делу об уклонении от уплаты налогов. В квартире зарегистрирован несовершеннолетний ребенок.

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