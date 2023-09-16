Российских школьников хотят отправить в КНДР 5 16.09.2023, 17:55

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Об этом Ким Чен Ын говорил с губернатором Приморья.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын планирует обсудить с российскими властями перспективы обменов школьными группами для оздоровительного отдыха. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, пишет The Moscow Times.

Ким Чен Ын прибыл в Приморье на бронированном поезде и на станцию Артем. Его встретили Кожемяко, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, а также ученики местной школы.

Визит главы Северной Кореи в Россию начался 12 сентября, когда он прибыл на станцию Хасан в Приморском крае. Ким Чен Ын посетил космодром Восточный, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным, и осмотрел инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Гагарина. 15 сентября Ким Чен Ын посетил авиационный завод имени Гагарина, а также площадку производственного центра ОАК «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре.

Планируется, что на 16 сентября он проведет переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Одной из тем переговоров властей Северной Кореи и России могут быть спутниковые технологии. Также Москва собирается обсудить поставку Пхеньяном артиллерийских снарядов и противотанковых ракет для войны в Украине.

«Полный комплекс отношений России и КНДР подразумевает взаимодействие в чувствительных сферах, в том числе в военной», — сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поездка Ким Чен Ына вызвала озабоченность со стороны Запада, который ранее выражал опасения о контактах между Пхеньяном и Москвой. Со стороны США высказывались предположения о возможной поставке КНДР оружия для использования на Украине. «Я не думаю, что, начиная войну, Путин предвидел, что через полтора года ему придется попрошайничать по миру и просить о помощи мировых изгоев, таких, как Ким Чен Ын», — заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Он добавил, что, вероятно, в ответ Россия будет вынуждена предоставить помощь КНДР, что нарушит резолюцию Совбеза ООН, за которую сама же Москва и проголосовала.

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