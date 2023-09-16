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В Барановичах минчанин ударил милиционера ногой в голову

  • 16.09.2023, 18:27
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В Барановичах минчанин ударил милиционера ногой в голову

Мужчину взяли под стражу.

В Барановичах заключили под стражу минчанина, который якобы попался на краже спиртного в магазине и, как сообщают силовики, ударил ногой в голову милиционера, приехавшего на вызов. Его обвиняют в насилии против сотрудника органов внутренних дел, сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, 30-летний минчанин ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а 6 августа освободился после отбытия очередного ареста.

Будучи в Барановичах, как сообщают силовики, выпивший мужчина решил украсть из магазина продукты, но попался охранникам, которые вызвали силовиков. Прибывший на место происшествия милиционер предложил минчанину пройти с ним для выяснения всех обстоятельств, но в ответ тот якобы ударил его ногой по голове.

Мужчину взяли под стражу, ему инкриминировали насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности (ст. 364 УК). По этой статье грозит наказание до семи лет лишения свободы.

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