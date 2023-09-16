закрыть
16 сентября 2023, суббота, 19:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Закат нефтяной эпохи

  • Алексей Тихонов
  • 16.09.2023, 18:58
  • 3,214
Закат нефтяной эпохи

На пороге энергетической революции.

Третье десятилетие XXI века уже очевидно станет переломным для мировой автомобильной промышленности, что неминуемо предвещает начало заката нефтяной эпохи уже в следующем десятилетии. Хотя темпы роста продаж автомобилей на новых источниках энергии демонстрируют двузначные темпы роста уже многие годы, вследствие низкой начальной базы, именно с наступлением двадцатых годов нынешнего века этот рост становится заметен в мировых масштабах.

Так, продажи электромобилей только на батареях (Battery Electric Vehicles, BEV) и подзаряжаемых гибридов (Plug-in Hybrids, PHEV) выросли в 2022 г. к уровню 2019 г. в 4,6 раза до 10,5 млн автомобилей, а их доля в общем объеме продаж увеличилась с 2,5% до 13%. Еще более 12 млн автомобилей пришлось на не подзаряжаемые полные гибриды (Full Hybrids) и так называемые мягкие гибриды (Mild Hybrids). Таким образом доля продаж автомобилей, в той или иной степени использующих электротягу, составила в прошлом году внушительные 28%. И продолжит стремительно расти и дальше.

Рост продаж электромобилей в настоящее время ограничивается исключительно мощностями по производству батарей для них, а не дефицитом спроса, с которым как раз наоборот все хорошо. И в этом вопросе в последние два года также произошли кардинальные изменения. Если еще в 2019-2020 гг. ежегодный объем анонсированных инвестиций в производство батарей составлял менее $30 млрд, то уже в 2021 он составил $100 млрд, а в прошлом году $131 млрд.

Уже объявленных объемов инвестиций достаточно для того, чтобы увеличить производство батарей для электромобилей к 2030 г. по сравнению с уровнем 2022 г. в 5 раз. Путем несложных математических вычислений это означает, что доля продаж электромобилей к 2030 г. превысит 65%. А с учетом того, что достигнутые высокие объемы инвестиций в производство батарей сохранятся еще как минимум несколько лет, доля электромобилей к 2030 г. может быть и существенно выше.

Из общего объема мировых продаж автомобилей примерно половина приходится на замену действующего парка, отправляемого на утилизацию, а вторая половина обеспечивает рост общего мирового автопарка. Таким образом, как только доля продаж электромобилей превысит 50%, начнется сокращение мирового автопарка автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а следовательно, и сокращение потребления топлива легковыми автомобилями, на которые приходится более 25% мирового потребления нефти.

Кроме того, еще около 35% мирового потребления нефти приходится на грузовой транспорт и автобусы, и, по мере наращивания мощностей по выпуску батарей, в ближайшие годы можно ожидать резкое ускорения темпов внедрения электрогрузовиков и электробусов. Кроме этого, инвестиции в инфраструктуру также способствуют снижению потребления топлива грузовым автотранспортом: например, в Европе сейчас строится два сверхдлинных железнодорожных тоннеля, соединяющих Францию и Германию/Австрию с Италией, которые позволит убрать с дорог тысячи автомобилей, перевозящих грузы между странами, а также сократит авиаперелеты в пользу скоростного ЖД транспорта.

При этом фактор электромобилей будет далеко не единственным, предопределяющем сокращение объемов мирового потребления нефти.

В последние два десятилетия основной рост потребления нефти в мире был обеспечен Китаем, где наблюдались двузначные темпы экономического роста вкупе с быстрым ростом населения, в то время как объемы потребления нефти в США в последние 20 лет были относительно стабильными, несмотря на рост автопарка, благодаря росту эффективности ДВС, а в Европе объемы потребления нефти так и вообще демонстрировали уверенное сокращение.

Однако экономика Китая демонстрирует резкое замедление в последние годы и, вероятно, прекратит наращивать потребление нефти. Этому будет способствовать и то, что именно Китай является лидером по объемам производства и продаж электромобилей, а также то, что население Китае начало сокращаться в прошлом году и этот процесс существенно ускорится в 2030-е годы.

Снижению потребления нефти также будет способствовать законодательное внедрение биотоплива по всему миру как в автомобильном транспорте, так и авиационном (около 8% мирового потребления нефти). Кроме того, в мировом авиасекторе сейчас идет масштабное обновление авиапарка на самолеты новых поколений, которые существенно экономичнее машин, разработанных в 80-90 гг., цикл эксплуатации которых сейчас подходит к завершению.

Технологии сокращения потребления топлива не обойдут даже морские перевозки (около 7% мирового потребления нефти), возвращение парусов в которые может сократить потребление топлива судами до 30%.

Кроме того, не стоит скидывать со счетов и появление новых технологий батарей. Так, в последние два года был осуществлен прорыв в технологиях натрий-ионных батарей, имеющих ряд преимуществ по сравнению с литий-ионными, а также потенциально в два раза более низкую цену. Кроме того, эти батареи могут использовать тот же технологический процесс производства, что и литий-ионные и, соответственно, могут производиться на тех же мощностях, что позволит кратно сократить время их внедрения по сравнению с литий-ионными.

Таким образом, учитывая перечисленные выше тенденции, напрашивается очевидный вывод о том, что

пик мирового потребления нефти будет достигнут уже в текущем десятилетии, а с началом следующего десятилетия начнется ускоряющееся сокращение объемов мирового потребления нефти. Это может кардинально изменить поведение участников нефтяного рынка, в первую очередь стран Персидского залива.

Согласно экономической теории, добытчик сырья всегда выбирает между тем, добыть ли ему больше сырья сейчас, или оставить сырье под землей для добычи в будущие периоды, если он ожидает сохранения спроса на свое. Именно поэтому страны ОПЕК+ сокращают объемы своей добычи, добиваясь более высоких цен на нефть.

Однако такая политика станет абсолютно бессмысленной в условиях устойчивого падения мирового потребления нефти, т.к. в будущем нефть станет не нужна. Сокращение ими добычи приведет лишь к потере ими рынка в пользу других стран и более дорогих технологий добычи нефти, таких как морская, сланцевая, или из нефтеносных песков, как в Канаде. При этом это не даст им никаких преимуществ в будущем, так как потребление нефти продолжит падать, а значит они в конечном итоге будут вынуждены полностью уйти с рынка, а более высокие цены на нефть будут лишь стимулировать переход на электротранспорт.

В результате страны Персидского залива могут быть вынуждены перейти к другой политике, которая сможет обеспечить им максимизацию денежного потока от запасов нефти в своих недрах. Им будет выгоднее увеличить объемы добычи, добившись снижения цен на нефть ниже уровня себестоимости добычи трудноизвлекаемой нефти, чтобы вытеснить ее с рынка. В итоге страны Персидского Залива смогут получить существенно более высокий суммарный денежный поток, чем в случае попыток ограничения добычи, в том числе благодаря замедлению перехода на электромобили из-за дешевизны ископаемого топлива.

Страны Персидского залива имеют неоспоримое преимущество по сравнению с другими добытчиками нефти, в том числе Россией (которая все больше полагается на трудноизвлекаемую нефть), в виде чрезвычайно низкой себестоимости добычи всего в несколько долларов за баррель. Таким образом, они могут с легкостью позволить себе опустить цены на нефть к уровню около $40 за баррель, что сделает не окупаемыми инвестиции в альтернативные технологии добычи нефти и позволит арабам не только сохранить, но и увеличивать свою долю на сокращающемся нефтяном рынке, обеспечив себя нефтедолларами еще как минимум на несколько поколений.

Алексей Тихонов, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох