Из российских аптек начал пропадать антидепрессант «Прозак» 5 16.09.2023, 19:55

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Его применяют для лечения депрессии.

В российской фармацевтической рознице наблюдается дефицит препарата «Прозак», который широко применяется для лечения депрессии. Об этом сообщает РБК данным онлайн-агрегатора аптек «Мегаптека», который учитывает ассортимент крупных сетей, включая «Ригла», «Апрель», «Эркафарм», «Планета здоровья», «Вита», «Диалог», «Аптеки плюс» и «Фармленд».

На 15 сентября доступ «Прозак» продавался всего в четырех в более чем 2,4 тысяч аптек, подключенных к сервису, в Москве. В Санкт-Петербурге аптеки, где можно было приобрести «Прозак», оказались доступными всего в двух из 1,3 тысяч аптек, подключенных к агрегатору. В других регионах, таких как Воронеж, Новосибирск и Казань, препарата совсем не оказалось в наличии.

Информацию о отсутствии препарата подтвердили фармацевты сетей «Столички», «Здоров.ру», «Еаптека» и «Диалог». По их словам, «Прозак» отсутствует на складе: последняя поставка была в июне. На данный момент нет никакой информации о том, когда можно ожидать следующую поставку этого препарата.

Источник в крупной федеральной аптечной сети подтвердил, что «Прозак» уже давно отсутствует у поставщиков, и в настоящее время продаются только остатки. В «Ассоциации независимых аптек» также подтвердили, что препарата нет в наличии у поставщиков. По данным собеседника из федерального фармдистрибьютора, последняя партия «Прозака» была закуплена в июле, и с тех пор поставок не поступало.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения, последние партии «Прозака» поступили в продажу в конце июня.

«Прозак» является одним из самых распространенных антидепрессантов в мире. В 1990-е годы его принимали 24 миллиона человек в 90 странах мира. В России «Прозак» появился в 1991 году, и на данный момент существует 11 аналогов этого препарата. Однако большая часть продаж приходится именно на аналоги. За семь месяцев текущего года было продано 1,2 миллиона упаковок аналогов «Прозака», в то время как продажи оригинального препарата составили всего 77,4 тысячи упаковок.

В марте 2022 года компания Elli Lilly объявила о приостановке поставок «неосновных» препаратов в Россию. Годом позже компания решила полностью покинуть российский рынок, но официально не объявила о прекращении поставок своих лекарств, включая «Прозак».

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